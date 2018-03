Bøstrup: Søndag den 8. april kl. 15.00-17.00 holder Karen Kornbech Larsen foredrag i Bøstrup Præstegård om tankespind i forbindelse med sin litterære produktion. Hun var sygeplejerske, men mistede sit arbejde på grund af følgerne af et mindre færdselsuheld.

Hun har boet på Nordfyn hele sit liv, er gift, har tre børn og tre børnebørn.

- Som sygeplejerske har jeg skulle forsøge at finde ud af, hvad patient og pårørende fandt var vigtigt. Siden skulle denne viden formidles til kollegerne, skriver hun i en præsentation forud for foredraget.

- Konklusion: Jeg har arbejdet med at forstå, hvad mennesker er optaget af, forsøgt at stille de "rigtige" spørgsmål. Igennem min personlige nedtur begyndte jeg at skrive digte. Bare for at sætte ord på alle de kaotiske følelser, der fulgte med. På et tidspunkt tænkte jeg, andre måske kunne have glæde af mine digte. Fandt så en online-forfatterskole og brugte godt et halvt år på de forskellige kurser. Og pludselig var jeg fanget ind i at skrive prosa.