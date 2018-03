Tullebølle: Påsketiden er fyldt med traditioner. En af de mere farverige og måske endda også velsmagende er påskeægget. Der er mange forklaringer på, hvorfor lige netop påske og æg er forbundet med hinanden.

Påskeæg findes i alle størrelser og materialer. Lige fra enkelt malede hønseæg til de overdådigt udsmykkede guldæg, som guldsmeden Fabergé skabte på bestilling af den russiske zar, der brugte dem som påskegaver.

Efter en familiegudstjeneste i Tullebølle Kirke palmesøndag den 25. marts kl. 14.00 indbydes alle, børnebørn som bedsteforældre, til at tage hinanden i hånden og gå med over i konfirmandstuen i præstegården. Her vil der være mulighed for at male sine egne påskeæg.

Kunstnerparret Bente og Geert Gregersen fra Galleriet Be-Gee vil komme med maling og pensler samt inspiration. Kirken vil gerne have lov til at låne de færdige æg. De vil blive hængt op, så de kan pynte i kirken påsken over. Og hentes hjem enten i forbindelse med gudstjenesten påskedag kl. 10.00 eller efter aftale. /EXP