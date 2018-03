De hykleriske humanister og deres rigtige meninger

Af: Jan Køpke Christensen, folketingskandidat for Nye Borgerlige i Sydjylland, Storegade 19, Løjt Kirkeby

Debat: Nogle såkaldte humanister, der opfatter sig selv som dem, der har patentrettigheder på sandhed og godhed, protesterer mærkværdigt ikke, når aviserne skriver, at landbruget lukker for meget gylle ud.

De råber ikke op om, at man ikke kan generalisere, at det jo ikke gælder alle landmænd, at de fleste landmænd heldigvis har tjek på deres gylle.

Ej heller råber de op om tonen i debatten, hvorfor man ikke kan tale om dyreekskrementer i stedet for gylle, hvorfor man skal tale om lort, når der nu er så smukt ude på landet, når rapsmarkerne står i flor.

Men ve det skarn, der citerer Danmarks Statistiks kriminalindeks eller opgørelser over beskæftigede efter nationalitet, for så mener de, at der generaliseres, så er man fremmedfjendsk - så graver grøfter og forårsager problemerne.

Mon ikke man med ro i sindet kan konkludere, at mange af de såkaldte humanister er hyklere?