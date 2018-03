Arne anmelder

Peter Fabers debut-roman "Så tilspørger jeg dig" er både en gribende kærlighedshistorie og et skarpt portræt af samfundsudviklingen - og så udstråler fortællingen, at her optræder en stor iagttager, en rutineret skribent og et modent menneske.

Hans Henrik kommer hjem fra et møde i logen, og mens han kæmper for at løsne øverste knap i den hvide skjorte, ser han billederne. Og den ordknappe, følelses-blokerede mand siger stille: Jeg elsker dig. Og du er stadig så smuk...

Romanen starter med en historie om Karen Margrethe, der en stille aften sidder og studerer de gamle bryllupsbilleder. Og det går op for hende, at hun stadigvæk er vildt forelsket i den mand, hun blev gift med.

Karen Margrethe, landmandsdatter fra en af sognets veldrevne gårde, kom i lære som kontorelev. Hun og chefens søn faldt for hinanden - blev gift, fik børn - og blev en del af byens bedre borgerskab. MEN... det var dengang. For så begyndte tiden at ændre sig. Og strømmen blev hurtigere og hurtigere. Omsætningen i forretningen dykkede. Nu var der pludselig også et byggemarked i byen. Og alle mennesker fik bil og kørte bare til en anden by for at købe ind, hvis de kunne få varerne billigere.

I en årrække har de tilhørt de "etablerede" i provinsbyen. Det gode borgerskab. Hans Henrik har overtaget faderens store, velkørende forretning på et tidspunkt, da byens isenkræmmer tjente godt. Og handlede med et stort varesortiment.

Dels fordi fortællingen rummer en substans, der rækker ud og griber. Dels fordi vi på én gang får en gribende kærlighedshistorie, et skarpt portræt af samfundsudviklingen i Danmark siden de glade 60'ere og en tankevækkende skildring af, hvordan opvækst og personlig baggrund præger mennesker. Hvordan forældre præger børn. Hvordan strømninger i tiden præger mennesker. Hvordan nogle let og elegant glider med strømmen. Hvordan andre holder fast i traditionerne. Nu og da også når strømmen skyller den grund væk, som de står på.

Og så er det, forretningen vælter. Inden da har Karen Margrethes forældre nået at kausionere for et lån for at redde datteren og svigersønnes forretning. Det nytter ikke. Pengene er tabt. Karen Margrethes brødre bliver rasende. Men hverken Karen Margrethe eller Hans Henrik kan gøre noget ved det. De står magtesløse. De har gjort alt det, de kunne. De har levet et nobelt, ordentligt liv. Der var bare ikke plads til dem i den nye tid.

Hans Henrik mistede sin mor, da han var lille. Og faderen var bedre til at drive forretning og være direktør end til at tage sig af en lille søn. Hans Henrik er indadvendt. Han har svært ved at tale om - endsige vise - følelser. Men Karen Margrethe kender ham. Hun er ikke bare hans hjertenskær. Hun er på mange måder også hans tolk i forhold til omgivelserne.

Det giver sig bl.a. det udslag, at det er Karen Margrethe, der repræsenterer humøret, optimismen, handlekraften og kærligheden. Hun er den udøvende. For hun har haft en ukompliceret, kærlig barndom i et hjem, hvor man talte sammen, var meget sammen og holdt af hinanden.

Nu venter nedturen. Alt det nedværdigende ved at få konkurs. Skammen. Og hvad er der på den anden side af skærsilden for mennesker i deres alder? For unge til at holde op. For gamle til at begynde?

De sætter sig ned med hinanden i hånden og diskuterer spørgsmålet. De træffer en beslutning. Karen Margrethe skriver de nødvendige breve. Så sluger de hver en sovepille, tager hinanden i hånden og går ud i garagen. Hans Henrik har trukket en slange fra udstødningsrøret ind i bilen. Garagedøren er lukket. Så sætter de sig ind - starter bilen - falder i søvn og vågner aldrig igen.

Tænk - at elske hinanden så inderligt! At vælge at gå i døden sammen. Tænk efter så mange år at holde så meget af hinanden og i den grad være enige om idealerne, at man vælger en fælles død i stedet for en fælles vanære.

- Til døden jer skiller, lyder det i vielsesritualet. Karen Margrethe og Hans Henrik skrev det om. Til døden for altid knytter os sammen...