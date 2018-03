Arne anbefaler

Hans forfatterskab omfatter store digtsamlinger, romaner, essays samt et par stærkt holdningsprægede bøger, faktisk deciderede debatbøger, som Einar Már Gudmundsson skrev i raseri over den økonomiske skandale på Island. Det rystede ham, at nogle få rigmænd og spekulanter kunne nå så vidt, at de bragte hele det islandske samfund til katastrofens rand, da deres økonomiske cirkus brød sammen. Det beskrev han i det, han kaldte en hvidbog om skandalen.

Hårdt fysisk arbejde med at grave grøfter. Men kammeraterne har brug for skillingerne. De vil nemlig rejse Europa rundt. Livet skal opleves - og leves. Romanen rummer en masse af ungdommens glød og fest. Den har også beretningen om grumme skæbner og dumheder undervejs. Og så fortæller den om kærligheden, der viste sig at stå på lur i Oslo - ikke i Paris eller Rom. Men i Oslo...

"Pasfotos" hedder bogen, der på én gang er en rejseroman, en kærlighedsroman og en roman om en ung mands udvikling. Det er beretningen om den unge Halli og hans ven Jonni, der en lang sommer rejser fra Island til Norge for at tjene penge.

Einar Már Gudmundsson har et stort publikum i Danmark, hvor han har boet i en periode, da han underviste i litteraturvidenskab på Københavns Universitet. I dag bor han i Reykjavik. Han er gift og far til fem børn.

Da forlaget Lindhardt og Ringhof for et par år siden valgte at udgive Einar Már Gudmundsson samlede værker, blev der holdt en reception hos den islandske ambassadør, der stillede ambassadørboligen til rådighed. Einar Már Gudmundsson kvitterede ved at læse et lille digt, han skrev for nogle år siden.

En mand vender hjem til Island efter lang tid i sydens sol. Han tager en taxa fra havnen ind til centrum. Stormen raser. Regnen styrter ned. Der er ikke et menneske på gaden. De når til torvet, midt i hovedstaden. Taxaen holder for rødt lys. Ikke fordi der er andre biler. Men bare fordi lyset er rødt. Vinduesviskerne kan dårligt holde ruderne fri. Der er ikke et menneske. Der er mørkt og koldt. Chaufføren kigger på sin passager, slår ud med armen - mod det tomme torv og regnen.

- Se, siger han - det er derfor, vi har så mange store forfattere på Island...

Altså underforstået at på Island er man nødt til at samles om fortællerne. Der er ikke andet at give sig til.

Nu kommer der så endnu en historie fra Island, "Pasfotos" fra en af sagaøens største forfattere.

Romanen er på 360 sider, oversat til dansk af forfatterens ven gennem mange år, Erik Skyum-Nielsen, litteraturredaktør på dagbladet Information.

Den udgives af Lindhardt og Ringhof.