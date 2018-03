Lokal restaurant kaster sig nu over spisning uden for matriklen.

Fænøsund: Du har måske allerede nydt udsigten til din mad, hvis du har spist på Restaurant Fænøsund. Men fra den 1. april kan du, hvis du kan undvære udsigten, nyde maden fra restauranten på din arbejdsplads. For restaurantens ejer, Jørgen Skjoldborg, tilbyder snart catering til firmaer, der gerne vil have frokostordning "i den bedre ende", som han udtrykker det.

- Jeg vil primært komme ud i Middelfart Kommune og i Trekantområdet. Alt er hjemmelavet, og vi både bager vores brød og sylter vores agurker selv. Det er catering i den bedre ende, og vi vil levere minimum 15 kuverter fast fra mandag til fredag, siger kokken, der allerede har en del aftaler på plads om madleverancer til firmaer i kommunen.

Han har indkøbt en bil til formålet, som står klar til at levere maden ud til arbejdspladserne.

For Jørgen Skjoldborg handler det også om at sikre sig en indtægt i de måneder, hvor der er lavsæson i restauranten.

- Jeg vil også gerne holde på mit personale og undgå fyringer i lavsæsonerne for så at ansætte dem igen tre måneder senere. Jeg har 17 ansatte, som jeg gerne vil beholde, siger kokken, der understreger, at der findes undersøgelser, der viser, at produktiviteten på en arbejdsplads stiger, hvis der findes en frokostordning med ordentlig mad.

- Vi tager naturligvis også hensyn til, hvad det er for en arbejdsplads, vi leverer til. Ansatte på et kontor vil nok gerne have let mad, mens mænd på et værksted er ligeglade med salat, siger Jørgen Skjoldborg.