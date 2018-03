Madanmeldelse

De spisende kan kigge lige ind i H.C. Andersens stue, hvis de har bord ved vinduet på restaurant Under Lindetræet i den gamle bydel af Odense. På gaden strømmer turisterne forbi for at se den verdensberømte forfatters fødehjem, men i restauranten på modsatte hjørne er man heldigvis ikke faldet i fælden med at gøre alt til et eventyr. Et enkelt portræt af forfatteren, en simpel og lille samling af billeder om eventyrene og så ikke meget mere.

Under Lindetræet er enkelt indrettet i det næsten 250 år gamle hus og tidligere rugbrødsbageri, og den historiske stemning er med få virkemidler heldigvis velbevaret - for eksempel med smukke hollandske kakler og hyggeligt ildsted.

Restauranten benævner sig som gourmetrestaurant og har blot et enkelt punkt på aftenprogrammet. En såkaldt eventyrmenu. Fra den kan man vælge en firerettersmenu til 545 kroner (1025 kroner med vinmenu), og på kortet er der yderligere tre retter, der hver for sig kan vælges til (135-145 kroner stykket). Man kan også vælge "Hele eventyret", hvilket betyder alle syv retter inklusive snacks og champagne samt kaffe og petitfours til 1995 kroner kuverten. Vi, to personer, valgte den store pakke - en med vinmenu og en med tre glas vin og resten saft (1750 kroner) - da vi besøgte restauranten en aften i starten af marts.