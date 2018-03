Ærefrygt. Ordet ligger lige for, når man taler med pianist Niels Søren Hansen om, hvordan det er at træde ind i det musikalske maskinrum bag "West Side Story".

Fredag 23. marts har Aarhus Teater premiere på en nyopsætning af den ikoniske musical, der tilbage i 1957 satte helt nye normer for, hvad man kan og må. Et nybrud, der ikke mindst skyldes Leonard Bernstein.

West Side Story I dag er ingen i tvivl: Snakker vi musical-evergreens, hører "West Side Story" til blandt dem. En gribende kærlighedshistorie med en tragisk slutning. Sange, som går lige i hjertet. Danse-optrin, der tilbage i 1957 satte nye normer.Og hvis du tror, det hele kom med et fingerknips, tager du grundigt fejl. Fra den første idé til premieren gik det meste af et årti, og flere gange undervejs så det hele ud til at kuldsejle. Forslaget om en moderne musical-udgave af Shakespeares klassiske skuespil "Romeo og Julie" kom fra koreografen Jerome Robbins, som i januar 1949 forelagde sine tanker for en af tidens førende komponister, Leonard Bernstein. De følgende år arbejdede de ind mellem andre opgaver med projektet. De fik handlingen på plads: to konkurrerende bander, The Jets og The Sharks, i New Yorks Upper West Side. Tony, som har sine venner blandt The Jets, forelsker sig stormende i Maria, søster til lederen af The Sharks. Følelserne er gengældte, men rivaliseringen mellem banderne står i vejen, og i det afsluttende opgør bliver Tony dræbt. Jerome Robbins og Leonard Bernstein fik en uvurdelig makker, da tekstforfatteren Stephen Sondheim i efteråret 1955 sluttede sig til. Han skrev fra udkastene til dialog teksterne til de sange, alle i dag forbinder med "West Side Story", bl.a. "Maria", "America", "Tonight" og "I Feel Pretty". I efteråret 1956 var musicalen næsten færdig. Til opsætningen valgte producenterne Robert E. Griffith og Harold Prince at satse på et hold af unge og ukendte skuespillere. Det havde sine vanskeligheder, for de medvirkende skulle klare både at spille skuespil, synge og danse. Men projektet lykkedes. Premieren 26. september 1957 på Winter Garden Theatre resulterede i strålende anmeldelser, og "West Side Story" spillede 732 gange, inden forestillingen blev sendt på turné. I 1961 fulgte en filmatisering, som fyldte biografer verden over, ligesom teatre i mange lande satte musicalen op - og stadig gør det. Det gælder bl.a. Aarhus Teater, som med den aktuelle forestilling for anden gang sætter "West Side Story" på plakaten - første gang var i 1979-1980.

Niels Søren Hansen stod så at sige foran døren til den amerikanske komponists værksted, da han for et års tid siden af Aarhus Teater blev bedt om at tage vare på musikken.

Indenfor ventede bl.a. en udfordring med at omarrangere musikken, som Bernstein skrev til et Broadway-orkester med omkring 26 musikere, til et setup i Aarhus med kun 12 musikere, der under forestillingerne vil blive ledet af kapelmester Henrik Svenning.