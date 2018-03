Selv om han er født og opvokset i Danmark, udvises Hafed Matoussi nu for at have tilsluttet sig IS.

Et ophold hos Islamisk Stat (IS) i Syrien koster nu en 26-årig mand fra Aarhus tilværelsen i Danmark.

Et nævningeting i Vestre Landsret har fredag idømt Hafed Matoussi, der er tunesisk statsborger, tre års fængsel og udvisning for bestandig.

Da sagen sidste år blev behandlet i byretten, valgte Retten i Aarhus at lade den dømte blive i Danmark, men på det punkt er landsretten uenig.

Da landsretten tirsdag kendte Hafed Matoussi skyldig, skete det da også i videre omfang end i byretten.

Dommere og nævninger finder det således ikke alene bevist, at Matoussi lod sig hverve og optræne i våbenbrug. Retten føler sig også overbevist om, at han under opholdet i Syrien lod sig uddanne i håndtering af bomber.

Det var tilbage i september 2013, at den unge aarhusianer tilbragte to uger i selskab med krigerne fra Islamisk Stat.

Manden, der er født og opvokset i Danmark, har nægtet sig skyldig og forklaret, at han tog til Syrien for at dele nødhjælp ud. Alligevel endte han i en militær træningslejr styret af IS i udkanten af den syriske by Aleppo.

Under sagen i byretten forsøgte forsvarer Claus Bonnez at tegne et billede af sin klient som en småkriminel kontanthjælpsmodtager, der både ryger og drikker. Og som bestemt ikke er religiøs.

Omvendt så anklageren en ung mand præget af religiøs fundamentalisme. Det skete blandt andet med henvisning til en besked, som den i dag 26-årige i sin tid sendte til en ven på Facebook:

- Hvis jeg døde, ville jeg have været martyr. Det er den bedste belønning, man kan få, lød ordene fra den tiltalte.

I forbindelse med fredagens dom mente alle tre juridiske dommere samt fem nævninger, at den 26-årige skulle udvises for bestandig. Kun en enkelt nævning ønskede at gentage byrettens betingede udvisning.

Flertallet argumenterede blandt andet med henvisning til den dømtes begrænsede tilknytning til det danske arbejdsmarked, samt at manden efter opholdet i Syrien havde tilbragt ni til ti måneder i Tunesien.

Dermed kan en fremtid i det nordafrikanske land næppe forekomme helt fjern for den dømte, lyder ræsonnementet.

Hafed Matoussi er en blandt syv syrienkrigere i Danmark, der er blevet fældet af et medlemskartotek fundet hos Islamisk Stat i Syrien.

Ud over relativt lange fængselsstraffe har to af de syv fået et ekstra slag: Som de første i dansk retshistorie er de blevet frataget deres danske statsborgerskab, selv om de er født og opvokset i Danmark.

En tredje, den 27-årige tyrker Vedat Sariboga, er ligesom Hafed Matoussi blevet udvist for bestandig.