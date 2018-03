Det enlige danske islæt ved de paralympiske vinterlege i Pyeongchang, Daniel Wagner, sluttede af med en niendeplads i sin anden konkurrence.

Tidligt fredag morgen dansk tid blev dette hans placering i snowboarddisciplinen banked slalom.

Wagner havde tre gennemløb, men styrtede hver gang. 1 minut og 7,24 sekunder blev noteret som hans bedste tid.

Den benamputerede dansker havde på forhånd sat sig som mål at slutte i top-ti, men alligevel var han ikke tilfreds med resultatet.

- Jeg er ikke supertilfreds. Jeg er faktisk lidt ligeglad med placeringen. Det handlede for mig om at levere et godt løb, jeg havde jo tre chancer.

- Det fungerede bare ikke for mig, jeg styrtede jo hver gang. Jeg synes nærmest, jeg lignede en amatør. Jeg havde egentlig godt styr på banen, men der var lige et sving, der drillede mig.

- Jeg havde håbet på, at jeg kunne få et godt sidste gennemløb og måske en tid under et minut, men jeg ville bare gerne have haft et godt resultat. Det fik jeg desværre ikke, så jeg er lidt skuffet, siger Daniel Wagner til DR.

Wagner opnåede tidligere på ugen en plads i kvartfinalen i snowboarddisciplinen cross.

24-årige Wagner debuterede ved et vinter-PL, men vandt sølv i 100-meter-løb og bronze i længdespring ved para-OL i Rio.