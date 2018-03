Det er urimeligt at kalde os pædagoger grådige

Arbejdsvilkår: Jeg kender pædagoger, der ikke spiser frokost. Ikke hver dag i hvert fald, for det har de simpelthen ikke tid til. Jeg kender pædagoger, der holder sig, når de skal på toilettet, fordi de er alene med børn, som de hverken kan eller vil forlade. Og jeg kender rigtigt mange pædagoger, der trods forringede arbejdsvilkår hver eneste dag gør deres yderste for, at vores børn og unge trives og udvikler sig.

Alligevel er vi nået dertil, hvor vi bliver anklaget for grådighed, når vi beder om mere i løn. Endda efter at vi i fagbevægelsen har taget medansvar for samfundsøkonomien og nikket ja til kriseoverenskomster i 2011, 2013 og 2015. Nu er krisen forbi, og vi er i et økonomisk opsving. Den udvikling har vi skabt sammen, og de offentligt ansatte skal naturligvis også have del i opsvinget i form af en mærkbar reallønsfremgang.

Pædagogers arbejde er helt afgørende for velfærdssamfundet og for de fremtidige generationer. Men lønnen er alt for lav, og derfor er vi nødt til at kæmpe for at mindske det på alle måder urimelige løngab, der er til de mandsdominerede fag med tilsvarende uddannelseslængde.

Pædagogerne slider hver dag for at give børnene i institutionerne de allerbedste betingelser. Men mange slider også sig selv ned alt for tidligt. Derfor er vi nødt til at kæmpe for at fastholde seniorfridagene, som KL ønsker at forringe.

Fagbevægelsen bliver beskyldt for at sætte ind på strategisk vitale områder for at kunne holde en strejke kørende i lang tid. Arbejdsgiversiden siger, at de derimod har varslet lockout for at få en konflikt hurtigt overstået, så den ikke går ud over de sårbare i samfundet.

Jamen, det går jo netop ud over de svage og sårbare, når arbejdsgiverne på den måde spiller med musklerne og udøver ledelsesmagt. Det går ud over os alle sammen. Enten fordi vi er offentligt ansatte, eller fordi vi har børn og unge i institutioner og skoler eller syge og ældre i familien, der har brug for pleje og omsorg.

Vi er på vej mod et samfund, hvor de svageste altid kan kues. Arbejdsgiverne har magten til at gøre, hvad de vil. Men kære arbejdsgivere - lad være med at bruge den magt til at trampe på os og stjæle vores værdighed. Og stjæl ikke min tro på et Danmark, hvor mennesket har betydning og værdi.

Den her overenskomst handler om anerkendelse, værdighed og respekt. Men den handler altså også om løn og rimelige arbejdsforhold.