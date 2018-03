Scenekunsten skal tættere på. Færre bureaukratiske benspænd på de skrå brædder

Teater: Interessen for kunsten og kulturen er stigende i Danmark, og publikum strømmer til vores museer, koncerthuse og spillesteder osv. Det går rigtig godt for mange teatre, men størrelsen på de statsstøttede teaters publikum har i mange år ligget på omkring 2 millioner. Jeg ser gerne, at endnu flere får glæde af scenekunsten.

Jeg møder kunstnere, dramatikere og teaterledere, der fortæller om barrierer og snubletråde, som ikke behøver at være der. Det handler ikke nødvendigvis om økonomi, men om bureaukratiske benspænd, der forhindrer nytænkning og eksperimenter. Det blokerer for eksempel for, at teatrene får nemmere ved at tjene deres egne penge.

Scenekunsten er ikke i krise, for der er rigtig mange gode initiativer på området! Men vi skal ikke bare læne os tilbage og forlænge planker. Vi skal gøre scenekunsten endnu mere relevant for endnu flere borgere.

I de næste uger vil jeg invitere alle danske borgere til at byde ind med deres drømme for fremtidens scenekunst i Danmark. Debatten er åben nu - og alle kan bidrage til Kulturministeriets Facebook-gruppe "Dine ønsker til fremtidens scenekunst". Mit mål er at skabe en langt stærkere alliance mellem teatre og borgere. Flere borgere skal have mulighed for at opleve scenekunst lokalt, og dermed også engagere sig i deres lokale scene. Det vil styrke scenerne og kunstnerne, men i mindst lige så høj grad vil det gennem gode oplevelser styrke civilsamfundet. Borgerne vil få både gode oplevelser at mødes om - og stærke stykker at blive udfordret af. Vi skal forstå os selv - og hinanden. Det kan scenekunsten bidrage til.

I nogle kommuner sker der allerede meget.

Randers EgnsTeater har en talentskole for lokale unge og tilbyder alle børn en årlig forestilling. Aalborg Teater har en borgerscene, mens Aarhus Teater har sit tilbud "AT Læring" rettet mod folkeskoler og gymnasier. Holbæk Teater tilbyder salonarrangementer, hvor borgere møder hinanden og kunstnerne.

Et af problemerne kan være, at statsstøtten ikke afhænger af, hvor meget teatret engagerer borgerne. Fredericia Teater og Mungo Park i Allerød og Kolding har skabt opmærksomhed og relevans langt ud over deres nærmeste område. Alligevel ændrer det ikke ved, hvordan staten støtter dem.

Hvad skal vi gøre ved de udfordringer? Det er det, jeg gerne vil diskutere.

Banen er nu åben for alle forslag, der kan bidrage til bedre scenekunst for alle! I maj holder jeg en stor konference om scenekunstens fremtid - og herefter vil jeg fremlægge forslag til eventuelle forbedringer.