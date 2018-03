Nu er det helt tydeligt: Grænsekontrollen virker

Kontrol: Igennem flere år, ja faktisk siden grænsekontrollen langs de danske grænser blev fjernet, har vi fra Dansk Folkepartis side insisteret på at der igen skal være en synlig, venlig, men også insisterende kontrol med hvem der krydser vore territoriale landegrænser - og ikke mindst hvad de har med ind og ud af landet.

Tilbage under Løkkes første regeringsperiode frem til 2011 lykkedes det DF at få vedtaget en fast grænsekontrol-aftale, men så kom folketingsvalget i 2011 og Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre overtog regeringsmagten og annullerede det meste af den aftale, som var indgået. Ja, SF's daværende politiske leder, Villy Søvndal, negligerede totalt behovet for grænsekontrol med det berømte citat om "fire fede toldere i Kruså". Ikke alene var det en amatør-udtalelse, men den var så sandelig også en ukorrekt politisk vurdering fra SF's side.

Livet skal naturligvis leves forlæns, men forstås baglæns. Således skal vi også som politikere vurderes på de resultater som ændret lovgivning fører med sig. Derfor er det også opløftende, at de seneste undersøgelser i Justitsministeriet klart vidner om, at der var - og fortsat er - behov for en passende grænsekontrol indsats, især ved de danske grænser til Tyskland og Polen.

Den danske grænsekontrol blev indført den 4. januar 2016 på Dansk Folkepartis foranledning og Justitsministeriet føjer nu efter 2 års virke fakta til diskussionen og redegør overfor Folketinget, at 5.488 udlændinge frem til den 26. februar 2018 er blevet afvist ved grænsekontrollen.

Næsten 4.000 personer er blevet sigtet og 265 af sagerne handler om menneskesmugling. Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi oplyser, at politikredsen i perioden fra den 4. januar 2016 til og med den 21. februar 2018 har rejst 941 sigtelser, som kan relateres til grænsekontrollen. Hos Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser man, at politikredsen i perioden fra den 4. januar 2016 til og med den 14. februar 2018 har rejst hele 2.964 sigtelser, som kan relateres til grænsekontrollen.

Således bør kritikerne erkende, at det faktuelt er dokumenteret, at grænsekontrol er et nødvendigt redskab for at kunne modarbejde grænseoverskridende kriminalitet, som er langt mere udfordrende end spiritus og cigaretter, men drejer sig om organiseret menneskesmugling, narkokurerer, hælervarer og anden grov kriminalitet.