Lokaldebat: Højere løn til hjemmehjælpere

Lokaldebat

Lokaldebat: Jeg ser på kommunens hjemmeside under ledige job, at kommunen pt. mangler 15 hjemmehjælpere. Det har der manglet længe, de manglede også for 14 dage siden. Der har manglet hjemmehjælpere i kommunen siden, ja siden snart flere år.

Jeg ved godt, at der var en del af hjemmehjælperne, der var gået kold på den daværende ledelse og hele organiseringen af arbejdet. Hvad gør de så? Ja de finder job andre steder. Og kommer ikke igen.

Ikke for at blande mig i overenskomstforhandlingerne, det skal de selv finde ud af, men det kunne jo være, at der bare ikke er så mange mere, der gider et hårdt og ansvarsbebyrdet job i længden, hvor lønnen ikke er særlig høj.

Enhver somalikone har rejst 12.000 kilometer for at få mere udbetalt til sig og fire somalibørn hver måned, jeg ved ikke, hvor deres mænd er?

Så måske vi her i kommunen, uafhængigt af overenskomster, bare skulle tilbyde en væsentlig bedre løn og så måske spare lidt på rejsebelønningerne, og der blive ikke færre ældre danskere her i Faaborg-Midtfyn fremover, stol på det.