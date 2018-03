Debat: Forslag til at få gang i Svendborg - en luftrestaurant i 50 meters højde

Læserbrev: Svendborg Kommune har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på at skaffe liv på Torvet - og vel også andre steder i byen. På billederne ses mit forslag til noget helt specielt og i givet fald det eneste i Danmark!

Billederne er fra Riga i Letland, hvor der virkelig er gang i den om sommeren. Der kræves en mobilkran med fører og en "restaurationsplatform med flyvesæder" samt en restauratør tæt ved, som kan levere mad, tjener, strøm, toiletter, vand osv. Som det ses, er luftrestaurationen bygget på en stålramme og med et rektangulær bord med indbygget køleskab, ølankre, varmebokse osv., og hvorfra (her to tjenere) servicerer gæsterne fra midten af platformen. Gæsterne sidder fastspændt i flysæder (vist brugte) rundt langs bordet og skal nok have besøgt toilettet inden, for man skal blive siddende så længe seancen varer. Et elkabel hejses med op til blandt andet festlig belysning ved mørketid og el artikler.

Mens man spiser og drikker lettere anretninger, kan man se ud over byens tage og få en spændende oplevelse - selv i regnvejr, men ikke i for kraftig vind. Og "luftrestaurationen" kan flyttes rundt til andre pladser og byer og være et trækplaster.

Mobilkranen med fører kan tjene penge i stedet for at holde i garage. Der stod allerede et hold klar til næste hejs, konstaterede jeg. Jeg fik at vide, at det er en rigtig god forretning i Riga.

Hvem kommer først?