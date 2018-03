restaurant

Fredericia: Et helt nyt restaurationskoncept slår i sensommeren dørene op i naboejendommen til Tøjhuset. Seks eksterne streetfood køkkener skal levere maden i restauranten, der åbnes op imod Tøjhuset.

Manden i spidsen for det nye koncept er den 37-årige Brian Løkkegaard, der samtidig har solgt sin andel i selskabet, der driver Zwei Grosse, ONE og Q-Tip i Fredericia, hvor han stopper helt den 1. april.

- Jeg har solgt min andel til min kompagnon Flemming Nielsen. Jeg skal videre og glæder mig enormt til det her, siger Brian Løkkegaard.

Ideen om at omdanne den gamle biograf til et madmarked med forskellige restauranter har været undervejs i længere tid.

- Vi kan se, at det er et koncept, der er på vej alle steder. I Odense, København, Århus. I Vejle åbner der et lignende koncept i nærmeste fremtid, og vi tror, på, at det er noget, der virkelig tiltaler mange kunder, siger Brian Løkkegaard.

Håndværkere fra R. Ussing A/S er nu gået i gang med at rydde lokalerne, der både har en fortid som spillehal og længere tilbage som biograf - byens mindste med to sale i Centrum Biografen.

Fredericia Kommune har netop modtaget tegninger på, hvordan den nye restaurant skal åbne sig op imod Tøjhuset.

- Vi ønsker at gøre bygningen meget transparent ved at åbne mod Tøjhuset og store vinduespartier mod gaderne, siger Brian Løkkegaard.

Det er ejendomsselskabet af 16.12.2010 ApS, som for 3,4 mio. kroner har erhvervet hjørneejendommen. Bag selskabet står Bent Jensen, direktør for T. Hansen.