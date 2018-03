Vores grundvand har det fint - det er bare venstrefløjen, der puster det op

Drikkevand: Venstrefløjen er ude at slå alarm for Danmark grundvand, efter der er kommet nye statustal omkring at bl.a. stoffet Chloridazon er fundet i mængder over de tilladte grænseværdier. Men bare rolig: Danmarks grundvand har det fint. Det er langt fra første gang, at jeg skal forklare hvordan landet ligger på dette område. Det er nemlig ikke så ligetil at lave politiske paroler på.

Først og fremmest lyder kemiske betegnelser altid farlige uden en forklaring. Chloridazon er navnet på ukrudtsmidlet Pyramin. Det blev tidligere brugt til produktion af roer, rødbeder og løg, men har været forbudt i Danmark siden 1996. Derfor ér der taget hånd om "problemet", selvom Socialdemokratiet ser anderledes på det.

Et normalt spørgsmål ville være: Hvad er problemet med stoffet? I henhold til en skriftlig udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed er stoffet ikke akut sundhedsskadeligt. Slet ikke i de mængder som forefindes. Stoffet er ikke kræftfremkaldende, ikke skadeligt for forplantningen eller fostre og ikke skadeligt for centralnervesystemet.

Vi har ikke reelt et problem med "forurenet drikkevand". Grænseværdien for pesticidrester i drikkevand er 0,1 ?g/liter, det svarer til 1 g per 10 millioner liter vand. I Danmark er grænseværdien for pesticidrester i drikkevand ikke fastsat ud fra en sundhedsfaglig risikovurdering, men er politisk fastsat meget lavt til 0,1 mg/L, fordi man principielt ønsker pesticidfrit drikkevand. Den sundhedsmæssige acceptable daglige indtagelse fra drikkevand er i en vurdering fra Miljøstyrelsen vurderet til at være 300 ?g/liter for voksne og 50 ?g/liter for børn.

Sagt med andre ord skal man drikke 3000 liter vand fra en forurenet drikkevandboring (dagligt) for, at være udsat for en potentiel sundhedsrisiko.

Med min baggrund som formand for det koordinationsudvalg det udvalg der udvandt drikkevand i Vejen Kommune har jeg lidt indsigt i området, og kan berolige danskerne med at vores grundvand har det fint - det støttes ligeledes af Miljøstyrelsen der nedtoner venstrefløjens alarmklokker.