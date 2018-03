En ny endagsfestival rammer Odense 4. august. Det er Teater Momentum, der står bag Jaiyede Festival, som har et knivskarpt fokus på jazzen fra den engelske hovedstad. Det fortæller Casper Tornhøj Schärfe fra Teater Momentum.

- Det er en endags-festival, hvor vi sætter fokus på jazzscenen i London. Vi præsenterer noget af cremen fra den sprudlende og grænsesøgende jazzscene i London. Man kan forvente kosmisk og spirituel jazz blandet med alt fra indisk folklore, post-punk, ethio-jazz, modal jazz, psych-rock, hiphop og meget andet, fortæller han.

Festivalen præsenterer blandt navne som Sarathy Korwar, Kefaya og Emanative. Førstnævnte stod bag en af forårets mest ventede og roste koncerter i det sprudlende eksperimenterende jazzmiljø, og det er netop den koncert og ikke mindst Korwars oplevelse af Odense, der har dannet grobund for den kommende festival.

På festivalen du også kunne opleve dj'en Pete Buckenham, der udover evnen til at vende plader også har et prisbelønnet talent for at lave dem.

- Han har pladeselskabet "On The Corner", som netop har vundet "Label Of The Year Award" ved Gilles Peterssons Worldwide fm-award-show. Så du får ikke et mere hypet - og med god grund - selskab lige nu. Det er vi selvfølgelig meget stolte over at kunne præsentere ud over de sublime bands, fortæller Casper Tornhøj Schärfe.

Du kan blive meget klogere på festivalen på Teater Momentums hjemmeside og på festivalens Facebook-side, men for en god ordens skyld lader vi Casper Tornhøj Schärfe forklare dig navnet, som du helt sikker har siddet og undret dig over:

- Navnet er inspireret af et nummer med Orlando Julius og The Heliocentrics. Julius er "The Godfather of Afrobeat", og The Heliocentrics er et af de vigtigste orkestre disse år. Ideen om at kombinere noget nyt og noget gammelt på en "moderne" måde med respekt for traditioner og ophav indkapsler ret godt, hvad det er, vi forsøger at fokusere på med vores festival. De bands, der spiller til Jaiyede, væver ligeledes et meget smukt udtryk, som kombinerer noget nyt og søgende med dybe rødder i traditioner og udtryk, som fortjener at blive holdt i live. Derfor blev det det navn.