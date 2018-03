Vejdirektoratet vil nu forsøge sig med nye metoder i jagten på rotter ved de fynske rastepladser. Direktoratet sætter tårnfalke og natugler ind for at komme skadedyrene til livs.

Derfor indgik Vejdirektoratet et samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, som rådgav om, hvordan både natugler - men også tårnfalke - kan hjælpe i kampen mod skadedyr på rastepladserne. Resultatet er blevet, at man vil skabe attraktive forhold for rovfuglene ved at fore deres kasser med hø. I håb om, at fuglene vil indrette bolig og derfra gå på jagt efter rotter på pladserne.

- Men nu har vi fået større problemer med rotter efter den nye lov om, at vi ikke må bekæmpe præventivt. Så jeg tænkte, at den bekæmpelse kunne vi lige så godt understøtte naturligt, fortsætter han.

- Oprindeligt tænkte jeg faktisk, at det var muldvarpe, natuglerne kunne tage, siger Benny Hougaard Sørensen, entreprisestyrer ved Vejdirektoratet.

Der bliver nu taget alternative metoder i brug for at uskadeliggøre rotter på fire fynske rastepladser. Her vil der blive sat kasser op, som skal huse natugler og tårnfalke. Det gælder på rastepladserne Lillebælt Syd, Lillebælt Nord, Kildebjerg Nord og Kildebjerg Syd.

Vejdirektorat bekæmper i forvejen rotter ved brug af gift. Men den metode vil direktoratet helst skære så meget så muligt ned for, fortæller Benny Hougaard Sørensen. Han siger:

- Det er en del af et større projekt. Vi vil minimere brugen af gift på rastepladserne. Vi vil bruge mest muligt mekanik og åbne op for, at andre dyr kan bekæmpe rotterne.

Det er her, natuglerne og tårnfalkene kommer ind i billedet. Samtidig udskifter Vejdirektoratet alle skraldespandene på rastepladserne og fjerner tætte beplantninger, så rotterne ikke kan skjule sig så let som i dag. Den kommende tid vil vise, om fuglene får held til at fange de rotter, der plager på pladserne.

- Måske tager de ikke supermange rotter, men bare de tager nogle, og så nogle muldvarper og nogle mus, så kunne det hjælpe os, siger Benny Hougaard Sørensen.

I første omgang er den nye form for rottebekæmpelse et forsøg, der vil køre til og med 2019. Foruden de fire fynske pladser, omfatter forsøget også seks rastepladser i Jylland. Hvis det virker, vil Vejdirektoratet overveje at brede det ud til andre rastepladser.