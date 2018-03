Hvor meget blander du dig egentlig i demokratiet til daglig?

Samfundet: Hvad mener du om alt det, der sker omkring dig? Blander du dig? Og søger du viden først?

Det åbne, samtalende demokrati er ikke kommet af sig selv. Vi har ikke altid kunnet leve, som vi ville. Og der har ikke altid været lige meget plads til alle uanset baggrund. Det er en frihed, vi har fået af generationerne før os. En frihed, som de har tilkæmpet sig gennem hårdt arbejde - og som de møjsommeligt har vedligeholdt og udviklet. Det lyder højttravende, og det er det også.

Det er et privilegium at være borger i Danmark. Vi er et af de mest frie lande i verden, og man skal ikke flyve i mange timer, før man kan lande i andre lande, hvor mennesker bogstaveligt med livet som indsats kæmper for de rettigheder, som vi har hver dag og har vænnet os til. Det skal vi ikke have dårlig samvittighed over, men vi bør huske os selv og hinanden på det i ny og næ.

For hvad er et demokrati egentlig, og hvad vil det sige at være borger? Et demokrati starter med respekten for det enkelte menneskes værd. Og derfor er et demokrati afhængigt af dets borgere. Vi så de første spæde skridt i en demokratisk retning med Danmarks første grundlov, hvor en begrænset del af befolkningen fik stemmeret. Siden er det blevet bredt ud, så alle stemmer tæller lige meget, og det uanset alder, køn og hudfarve. Og netop det er afgørende. Vi har alle ret til at blive hørt, men vi har ikke ret til at krænke eller betvinge andre.

Som borger i Danmark får du både ret og pligt. Ret til at blive anerkendt for den, du er, og ret til at blive hørt. Men også pligten til at bære din del af ansvaret for et velfungerende samfund. Ikke kun hvert fjerde år, når vi skal stemme. Demokrati er ikke kun, hvad der står i loven og afholdelse af valg. Demokratiet og den demokratiske kultur, bæres af borgerne.

I uge 12 sætter mange skoler og uddannelsesinstitutioner sammen med en række organisationer og foreninger landet over fokus på demokrati, fællesskab, medborgerskab og frihedsrettigheder til den nationale temauge 'Demokrati under udvikling'. Målet med temaugen er netop, at eleverne får et større kendskab til og erfaringer med frihedsrettigheder, borgerindflydelse, deltagelse i politiske processer og debatter. Eleverne skal prøve på egen krop, hvordan man deltager i debatter på en ordentlig og respektfuld måde, hvor det er i orden at være uenig. Og de skal opleve, hvordan de kan sætte deres eget aftryk på det samfund, de lever i.

Jeg håber, at deltagerne vil tage deres debatter i skoler og på uddannelsesinstitutioner med sig. Med hjem til middagsbordet med forældrene. Med i håndboldklubben. Og med i baghovedet.