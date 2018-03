Trænerne i Alka Superligaen i fodbold skal holde op med at kritisere ligastrukturen.

Efter at trænere har luftet deres utilfredshed med slutspilsopdelingen og kamptidspunkter, har Divisionsforeningen uddelt hold kæft-bolsjer eller mundkurv, om man vil.

Baggrunden er, at klublederne i landets bedste række er blevet enige om, at de ønsker en mere positiv tone omkring Superligaen og hele produktet, skriver Ekstra Bladet.

Det sker efter "intern irritation" over, at produktet blev slagtet af egne folk.

- Vi har i fællesskab besluttet, at vi evaluerer strukturen og turneringsformen, når denne sæson er overstået. Det er korrekt, at vi indtil da har henstillet til, at der ikke kommer kritik i det offentlige rum, siger Divisionsforeningens direktør, Claus Thomsen, til Ekstra Bladet.

- Det handler om, at vi ønsker, kampene skal spilles først, så vi undgår for meget støj. Siden tager vi debatten, hvor der vil være frit slag i bolledejen, siger han.

Efter den næstsidste spillerunde i grundspillet var både Silkeborgs cheftræner, Peter Sørensen, og Hobros ditto, Thomas Thomasberg, ude med kritik af den snart to år gamle Superliga-struktur.

Peter Sørensen udtrykte irritation over, at det ser ud til, at det ikke er særlig godt at blive nummer ti eller 11 i grundspillet, og han finder det uheldigt, at "man opbygger en ligastruktur ud fra en underholdningsmæssig og ikke en sportslig værdi".

Thomas Thomasberg langede ud efter, at kampene helt frem til og med 25. runde bliver afviklet på forskellige tidspunkter, så klubberne potentielt kan spekulere i andre resultater.

Han udtrykte ønske om, at alle kampe i både 25. og 26. runde afvikles på samme tid.

Hobro-træneren lægger til, at han ikke kan forstå, at ligaen er struktureret på en måde, som afføder spekulationer om, at det for nogle hold kan betale sig at tabe den sidste kamp.

Claus Thomsen forsvarer strukturen, men medgiver, at småting måske skal justeres.