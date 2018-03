Mange diabetikere ved ikke, at deres diabetes er nært knyttet til hjertekarsygdomme. Den uvidenhed koster liv. Lederen af Steno Diabetescenter Odense oplever, at diabetikere ikke tager følgesygdommene alvorligt.

Herhjemme har Diabetesforeningen opfordret sine medlemmer til at tage del i undersøgelsen. Der er ikke aktuelle tal for antallet af danske deltagere i undersøgelsen. Men tilbage i det sene efterår havde 700 danske diabetikere taget del i undersøgelsen.

Der er som diabetiker al mulig god grund til at være opmærksom på hjertekarsygdomme. For disse lidelser er globalt set den hyppigste dødsårsag blandt personer med type 2-diabetes.

Den mangelfulde viden om den store risiko for hjertekarsygdomme blandt diabetikere er blevet dokumenteret i en stor, international undersøgelse " Taking Diabetes to Heart ", som er sat i gang af Den Internationale Diabetesforening og Novo Nordisk. Formålet med den igangværende undersøgelse er at fremme forebyggelse, sikre tidlig diagnose og relevant behandling for på den måde at forbedre folkesundheden og redde liv.

6.900 af personer i Odense lever med type 2-diabetes, og mere end hver fjerde ved ikke, at de er i livsfare, fordi de ikke kender risikoen for og sammenhængen mellem deres diabetes og hjertekarsygdomme.

Der er blandt fagpersoner stor opbakning til undersøgelsen og dens mission. Opbakningen finder man blandt andet på Steno Diabetescenter Odense ved OUH, der er et kraft- og videnscenter udi diabetesforskning.

Direktør Jan Erik Henriksen har mange års erfaring i behandling af diabetespatienter.

fortælle, at der er stor forskel på, hvad diabetikere ved om deres diabetes og potentielle følgesygdomme.

Han fortæller, at der er en betydeligt større andel af rygere blandt diabetikere sammenlignet med den almene befolkning, og at noget tyder på, at diabetikere generelt ikke tager følgesygdomme af diabetes, som eksempelvis hjertekarsygdomme, alvorligt.

Jan Erik Henriksen ser derfor frem til, at undersøgelsen fra Den Internationale Diabetesorganisation kan løfte sløret for, hvad diabetikere egentlig ved - og ikke ved - om sammenhængen mellem sygdommene.

For det vil give mulighed for at målrette det nye diabetescenters behandling ved at tilpasse behandlinger og indsatser overfor regionens diabetikere og dermed i sidste ende være med til at redde liv.

Og der er rig mulighed for at øge vidensniveauet blandt diabetikere, hvis man skal tro undersøgelsens foreløbige resultater.

En ud af tre respondenter med type 2-diabetes mener, at deres risiko for at få hjertekarsygdomme er lav.

Lidt mere end hver fjerde af undersøgelsens deltagere oplyser, at de slet ikke er blevet informeret om risikoen for hjertekarsygdomme eller først har fået informationen flere år efter, at de er blevet diagnosticeret med sygdommen.

En af ud seks deltagere i undersøgelsen fortæller, at de aldrig har talt med deres læge om type 2-diabetes og risikoen for hjertekarsygdomme.