- Vi har kigget efter noget i Odense et godt stykke tid. Der er en god fornemmelse af, at der sker en masse i byen - en fed energi. Og vi kan bidrage med noget nyt, siger Lukas Marmer Hohwü torsdag eftermiddag, mens håndværkerne er i fuld gang med at lægge sidste hånd på lokalet.

Lukas Marmer Hohwü er manager for Mikkellers shop og bar i Odense, ligesom han er det i Aarhus, hvor bryggeriet rykkede ind for to et halvt år siden.

Fra mikro til verdensomspændende Mikkeller blev åbnet i 2006 i København under den store bølge af nye mikrobryggerier. Mikkel Borg Bjergsø og Kristian Klarup Keller var mændene bag, og sammenskrivningen af den enes for- og den andens efternavn blev til Mikkeller.I 2007 blev Mikkel Borg Bjergsø alene om at drive Mikkeller og allerede året efter begyndte ekspansionen. I dag er Mikkeller at finde adskillige steder i Nord- og Østeuropa samt Spanien. Desuden i USA samt Thailand, Japan, Taiwan og Singapore. Mikkeller har eget bryggeri i San Diego og New York samt brewpuben Warpigs i København, men brygger også ofte hos andre bryggerier. Ligesom man har adskillige samarbejdspartnere, hvis produkter bliver solgt i Mikkellers barer og bottle shops.

For en uge siden åbnede de i Warszawa, og nu åbner de i Odense. Det fortæller alt om, at Mikkeller, der begyndte i 2006 som et beskedent mikrobryggeri i København, er blevet et verdensomspændende foretagende.

Lukas Marmer Hohwü har ansat en daglig leder og vil stå for alt det administrative og kigge forbi et par gange om ugen. Og så bliver der ansat seks-syv bartendere, fortæller han.

I lokalet med baren kommer der 30 siddepladser plus ståpladser. Og så er der udeservering på vej med 42 siddepladser. En lille undselig færdselstavle i Store Gråbrødre Stræde står dog delvis i vejen, men der er god dialog med kommunen om at få det klaret.

I baren skinner 15 fadølshaner. Klar til at levere opfindsomt øl til entusiaster og almindeligt nysgerrigt-tørstige gæster. Mikkeller er kendt for at være i den eksperimenterende og innovative ende af mikrobryggerierne, hvad adskillige nationale og internationale priser vidner om.

At ølglade mennesker overvejende skulle være mænd, er noget, Mikkeller gerne vil rokke ved.

- Det er en fordom, at mænd har bedre smagsløg end kvinder, det er faktisk omvendt. Og vi vil gerne være med til at give gæsterne en oplevelse af, hvad øl også kan være, siger Lukas Marmer Hohwü, som synes, at Mikkeller har de produkter, der kan overbevise dem, der mener, de ikke kan lide øl, om det modsatte.

Men Mikkeller Bar & Bottle Shop Odense, som stedet helt præcis hedder, vil nu også være leveringsdygtig i kirsebærvin fra Frederiksdal, sodavand og spiritus af egne mærker og meget mere. Samt en kop kaffe eller snacks såsom tørret kød, ølpølser, nødder og chips.

Priserne i baren varierer fra 55 kroner for 0,4 liter husfadøl til noget mere pebrede 160 kr. for 0.2 liter af en øl med det halsbrækkende navn, Mikkkeller SpontanQuadrupelBlueberry. Men så er der altså også brugt to kilo blåbær pr. liter i bryggeprocessen, siger Lukas Marmer Hohwü, der påpeger, at ligesom folk gerne betaler mange penge for et udsøgt glas vin, er der også et marked for craft beer i den dyre ende.

Mikkeller indgår i øvrigt meget gerne, fortæller Lukas Marmer Hohwü, i samarbejde med byens restauranter om arrangementer, hvor Mikkellers drikkevarer møder den lokale gastronomi.

På et andet plan har Mikkeller indgået et lokalt samarbejde med vestfynske Indslev Bryggeri. Sidstnævntes underlabel Ugly Duck har sammen med Mikkeller lavet en øl ved navn 50 g/l, som vil være på hanerne på åbningsdagen. Navnet refererer til, at det er en ekstremt humleholdig øl med 50 gram humle pr. liter.