Nr. Lyndelse/Nr. Søby: Søndag 18. marts inviteres borgerne i Nr. Lyndelse og Nr. Søby til det andet af tre "byting" om udviklingen af deres lokalområde. Forårets tre "byting" skal bidrage til den masterplan, som politikerne senere i år skal tage stilling til. Denne dag bliver det et lidt anderledes "byting". Det kommer nemlig til at foregå til fods, hvor borgerne sammen skal på opdagelse i landskabet omkring de to byer, skriver Faaborg-Midtfyn Kommune i en pressemeddelelse.

- Der vil være både en børnerute og en voksenrute, så vi håber, at rigtig mange vil bruge det som en anledning til at komme ud og gå en tur sammen søndag formiddag, samtidig med at de altså fortæller os, hvad de kunne drømme om i fremtiden, fortæller borgmester Hans Stavnsager (S).

Mødestedet er spejderhytten, Albanivej 71, hvor man kan møde op klokken 10 og klokken 11. Der vil være aktiviteter på pladsen ved spejderhytten fra klokken 10-12.30.

Samme søndag vil der også være et åbent bykontor fra 11-13 i Carl Nielsen Hallen. /EXP