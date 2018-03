Fynshav: Lige stå stille vil M/F Ellen glide ind i Fynshav Færgehavn i begyndelsen af august.

Der vil ikke være larm fra store dieselmotorer, for færgen drives frem af grøn el fra en stor last af batterier. Det kommunale rederi på Ærø sejler på den grønne bølge. Forrest ind i en helt ny fremtid for større færger.

Da projektet blev præsenteret for tre år siden sagde chefen for SE Energi & Klima, Susanne Kamp-Nielsen:

- Ærøfærgerne er en inspirerende spydspids for både danske og europæiske færgeruter. Det er et stort skift for transportsektoren, der står overfor en stor omstilling. El-drevne færger er en ny inspirerende dimension og et smugkig ind i fremtiden.

Ærøfærgerne Ærøfærgerne er et kommunalt rederi, der sejler på ruterne Søby-Fynshav, Søby-Faaborg og Ærøskøbing-Svendborg. De fragter årligt cirka 635.000 passagerer, 182.000 personbiler (heraf de små 30.000 mellem Als og Fyn), 13.000 lastbiler og andre store køretøjer, 18.000 cykler, mc og knallerter.



Til sammenligning fragter færgen mellem Bøjden og Fynshav cirka 130.000 personbiler.

Nu er fremtiden her. For i Fynshav bygges der i disser uger et nyt færgeleje, der skal kunne betjene både den gamle M/F Skjoldnæs og den ny el-færge. Færgen mellem Als og Ærø er indstillet under byggeriet, og 5. maj sættes Skjoldnæs atter i fart mellem Søby og Fynshav. Det sker mens M/F Ellen bygges færdig på Søby Værft. Sommeren skal gå med de sidste justeringer, aptering og endelig prøvesejladser. Oprindelig skulle M/F Ellen allerede sejle nu, men den er blevet forsinket flere gange.

“ Vi vil betale 300.000 kroner årligt ekstra for at købe strøm i en grøn pulje fra primært vindenergi. Keld Møller, direktør Ærøfærgerne

- Det kan også ske igen, så vi ikke kommer i gang til 1. august. Sådan er det med det her projekt, siger direktør Keld Møller, Ærøfærgerne. Det kommunale rederi investerer et sted mellem 80 og 90 millioner kroner i projektet, der er støttet af EU med cirka 120 millioner kroner. EU ser perspektiver i projektet, der skal vise, at større færger kan sejle på el - uden at der skal lades op i hver havn.

- Vi skal vise, at vi kan sejle frem og tilbage uden at lade. Vi lader kun om natten, siger Keld Møller. Han fortæller, at rederiet vil kunne drive færgen langt billigere end den nuværende færge.

- Der er ikke samme bemanding, vi har fået tilskud, og så er der en batterigaranti på ti år, fortæller han.