Hvis man fører en forbudt eller opløst bande videre, skal det som udgangspunkt give 40 dages ubetinget fængsel.

Det foreslår justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i et lovforslag, som han har sendt i høring fredag.

Han foreslår en række ændringer til loven om foreningsforbud, så det blandt andet præciseres, at det som udgangspunkt skal give 40 dages ubetinget fængsel, første gang man overtræder et forbud.

- Vi skal sikre, at bandernes aktiviteter ophører i det øjeblik, de forbydes, og at hammeren falder første gang, et forbud overtrædes, udtaler Pape Poulsen i en pressemeddelelse.

Hidtil har det ikke været tydeligt i loven, hvad straffen var, hvis man videreførte en forening, der var forbudt.

Justitsministeren mener, at det er afgørende, at politiet med effektive redskaber kan slå konsekvent og hurtigt til mod bandemedlemmer, der bryder et forbud mod en forening.

I Dansk Folkeparti er man positive over, at det nu kommer til et konkret lovforslag.

- Vi er glade for i Dansk Folkeparti, at regeringen handler. Det har taget noget tid, må man sige. Det har været en sag, der har været fokus på meget længe, og derfor er det selvfølgelig glædeligt, at regeringen nu kommer med et egentligt forslag, siger retsordfører Peter Kofod Poulsen (DF).

Forslaget kommer, mens Københavns Politi er i gang med at efterforske om banden LTF kan forbydes. I november meddelte Rigsadvokaten, at der var grundlag for at arbejde videre på at få banden forbudt.

Med forslaget vil justitsministeren også gøre det strafbart at bære kendetegn, der stammer fra en opløst eller forbudt forening.

Overtræder et tidligere medlem det, lyder straffen som udgangspunkt på syv dages ubetinget fængsel. Personer, der ikke har haft tilknytning til foreningen, straffes derimod med en bøde.

Regeringen vil samtidig give politiet mulighed for at give personer med relation til en forbudt forening et opholdsforbud.

Det kan gives, hvis det vurderes at have en væsentlig betydning for, at bandens kriminelle aktiviteter ikke fortsætter. Forbuddet kan eksempelvis dække en plads og vil som udgangspunkt gælde i op til seks måneder.

Politiet vil med forslaget desuden få lov til at beslaglægge alt, hvad en forbudt bande ejer og tvinge personer til at forlade en samling, hvis den skaber utryghed og har tilknytning til en forbudt bande.

Lovforslaget forventes at blive fremsat for Folketinget fredag den 23. marts.