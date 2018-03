Premiere

Teater Malstrøm blev i 2016 dannet som et semiprofessionelt teater og supplement til den etablerede scene og Fredericias kreative skole.Har fra 2018 fået kommunal støtte på 250.000 kroner om året og holder til i Det Bruunske Pakhus.Ambitionen er tre-fire årlige forestillinger. Idéen er at give amatørskuespillere, -sangere og -dansere mulighed for at arbejde med uddannede instruktører og professionelt teknisk personale.Efterer der premiere på en-kabaret 13. september og familieforestillingen21. november.

Rent fagligt, forklarer Michael Hansen, er de medvirkende udfordret af, at mimikken til sangene skal sidde lige i skabet, og humoren må aldrig glemmes. Pakhuset var badet i farvet lys, og kostumerne er en historie for sig i kreativitet. Fredericia Dagblad synes heller ikke at have set visse dele af lingeriet i for eksempel H & M.

Publikum nød forestillingen og hujede og klappede fra start.

Pæne damer måtte af med brillen og duppe sved væk, og mænd i høje stillinger i byen piftede med to fingre i munden. Byrådet var inviteret som tak for, at Malstrøm er kommet på budgettet. Flere af de folkevalgte mødte frem. Sammen med de andre i pakhusets sal, der var indrettet med en lang, skakternet catwalk og stripperstang, kunne de vrikke og svaje til blandt andet rock fra Queen og AC/DC, klassikere fra musicalen Cabaret, pop fra Madonna og Annie Lennox, kitchpunk fra det tyske 70'er-fænomen Nina Hagen og ikke mindst et livligt og komisk nummer med en husmor med store tænder og to tæmmede lædermænd, der optrådte til Bette Midlers diskoklassiker My Knight in Black Leather.

Og så skete der noget uventet i 2. akt ...