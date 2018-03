Efter to nederlag i træk, skulle Faaborg ØH bevise overfor det trofaste publikum at der var tale om et par enlige svaler, og rent faktisk er de flere år siden herrerne på 1.-holdet har prøvet at tage to kampe i træk.

Publikum blev sikkert overbevist om at Faaborg ØH, atter var tilbage i helterollen som sikker vinder, men det betød ikke at de havde let spil overfor puljens bundhold fra Svendborg HK, der spillede både klogt og godt kampen igennem.

Faaborg ØH kom hurtigt i front med 5-2, men blev næsten indhentet, og kun et flot finish inden pausen sikrede hjemmeholdet en føring på fire mål, ikke mindst takket være Jacob Fladegaard, som viste stærk form i kampen. I anden halvleg kom FØH foran 18-12, men dumme udvisninger betød at Svendborg næsten nåede op igen, fortjent nok var det FØH der på en flot afslutning vandt kampen sikkert og fortjent med 30-21, efter 7 mål af Jacob Fladegaard, mens Chr. Povlsen, Lasse Mikkelsen og Marius Egdahl med hver seks scoringer. (hol)