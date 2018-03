De syriske regeringsstyrker og deres allierede har voldtaget og forgrebet sig på kvinder, piger og mænd og drenge i stort omfang, siger FN i en ny rapport.

Voldtægterne har haft til hensigt at straffe modstanderne af regimet.

Ifølge FN's efterforskere er den seksuelle vold en krigsforbrydelse og en forbrydelse mod menneskeheden.

Efter syv års krig har repræsentanter for FN talt med 454 personer - overlevere, øjenvidner, slægtninge, afhoppere, advokater og læger - som blandt andet beskriver voldtægter af civile under husundersøgelser i begyndelsen af krigen og senere i interneringsanlæg og militære fængsler.

Det yngste offer, der nævnes i rapporten, er en niårig pige.

- Seksuel vold mod kvinder og mænd anvendes for at få dem til at komme med tilståelser, for at tvinge oplysninger ud af dem, som straf og for at terrorisere oppositionsgrupper, hedder i det i rapporten, som dokumenterer seksuelle krigsforbrydelser i blandt andet Aleppo, Deraa, Homs, Hama og i hovedstaden Damaskus.

- Voldtægter af kvinder og piger er dokumenteret i 20 af regeringens politiske og militære centre, mens voldtægter af mænd og drenge er dokumenteret i 15.

En af de uafhængige efterforskere, Paulo Pinheiro, har siden 2011 været med til at udarbejde lister over personer, som begår voldtægter og seksuelle overgreb.

Han vil ikke offentliggøre nogle navne, men han oplyser, at en række voldtægter er blevet begået af højtstående embedsmænd.

Også forskellige oppositionsgrupper har begået voldtægter og tortur, men "det har været i betydeligt mindre omfang", hedder det i rapporten.

Den ekstremistiske bevægelse Islamisk Stat og andre jihadistgrupper har stået bag voldtægter, brutale henrettelser af personer som straf for ægteskabsbrud eller homoseksualitet, og de har tvunget piger til "ægteskaber".