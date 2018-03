Børn, der bor i et af de 57 boligområder i Danmark, som regeringen har udpeget som udsatte, skal fremover tvinges i daginstitution, hvis det står til regeringen.

Det, og en række andre forslag, var på bordet, da socialminister Mai Mercado (K) torsdag aften tog hul på forhandlingerne om de dele af regeringens store ghettoudspil, som hører under hendes område.

Men både Socialdemokratiet og SF er skeptiske over for regeringens model. Ikke fordi de er modstandere af at presse forældre til at tvinge deres børn i institution. Men fordi de er skeptiske over for, om forslaget vil virke godt nok.

- Vi ved, at der er et sprogligt vindue, fra børnene er nul, til de er cirka seks år gamle. Der skal der sættes ind med institution, uanset om man bor i Mjølnerparken eller tre gader væk, siger Socialdemokratiets ordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

- I stedet for at skære alle børn i de udsatte boligområder over en kam, mener vi, at man skal finde de tosprogede børn, som kan få problemer og tilbyde dem gratis daginstitution, siger SF's Jacob Mark.

Men børne- og socialminister Mai Mercado (K) mener, at det er urealistisk at tage udgangspunkt i eksempelvis børnenes behov for sprogstimulering.

- Man kan ikke sprogvurdere en etårig, siger hun.

- Vi kan simpelthen se, at selv om vi sprogtester som treårige, får vi fat i dem for sent.

- Der er nogle børn, som ikke møder det danske samfund og ikke møder en velkvalificeret daginstitution. Det betyder, at de er bagud, når de kommer i skole. Nogle er endda op til to år bagud, siger Mercado.

Ministeren er generelt set optimistisk efter det indledende møde. Alle Folketingets partier var inviteret, og ingen har meldt sig ud af forhandlingerne, oplyser hun.

Men partierne har en lang række spørgsmål til regeringens forslag. Blandt andet er SF bekymret for, om mange daginstitutioner i de udsatte boligområder bliver nødt til at lukke.

Det kan blive en konsekvens af regeringens forslag om, at der maksimalt må gå 30 procent børn fra udsatte boligområder i en institution, erkender ministeren.

Hun tror dog ikke, at der vil blive tale om et stort antal institutioner.

Et andet uafklaret spørgsmål er, om regeringen åbner et stort eller et lille hul for, at folk i udsatte boligområder reelt set får fri adgang til gratis daginstitution.

Skal ens barn tvangsopskrives til institution, skal det nemlig være vederlagsfrit for forældrene. Derfor vil folk i princippet kunne lade være med at opskrive deres børn og vente på, at de bliver tvunget til det.

Dermed vil de kunne spare de omkring 3000 kroner, det koster at have et barn i vuggestue. Mercado påpeger, at mange i de udsatte boligområder i forvejen får friplads. Derfor tror hun ikke, at der bliver tale om noget stort problem.

Det tror SF's Jacob Mark derimod. Derfor er det et af de spørgsmål, han vil have svar på fra ministeren.