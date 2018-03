I sin beretning var Lars Jensen, blandt andet inde på de dystre profetier om, at en masse mindre byer i hele landet vil uddø som handelsbyer.

- Jeg mener faktisk, at man godt kan bevare store dele af detailhandlen i de mindre byer, hvis man husker at kæle for sin butik og ikke mindst kunderne. Det er vigtigt at have styr på sin "basis"-forretning, inden man kaster sig ud i nethandelseventyret. Vi glemmer måske ind imellem at være købmænd og bruger for meget tid på det unødvendige i stedet for at holde fokus på det helt basale. Det er også derfor særdeles vigtigt, at vi står sammen som medlemmer af foreningen og sørger for at bakke op om de aktiviteter der planlægges, også selv om det ikke altid passer i vores planer, eller at man som enkeltmedlem måske ikke føler at man får tilstrækkeligt ud af en bestemt aktivitet, sagde Lars Jensen, Møblér med Bo Godt.

Maria Larsen, Best Companys, og Lars Pedersen, Mr. Isaksen, blev begge genvalgt til bestyrelsen. Allan Hansen, Jysk Fynske Medier, var også på valg, men ønskede ikke genvalg. I stedet for ham blev Jeppe Skov, Barlebo Ost, valgt ind i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig sådan: Formand: Lars Jensen. Næstformand: Mette Knudsen. Aktivitetsformand/kasserer: Lars Pedersen. Bestyrelsesmedlem: Maria Larsen. Bestyrelsesmedlem: Jeppe Skov.

Foreningen har haft en lille tilbagegang i medlemstallet, og derfor kunne man godt bruge lidt flere til at spytte i foreningskassen, nævnte Lars Jensen.

Ikke desto mindre havde Shopping Faaborg et overskud på 122.000 kroner, så egenkapitalen er vokset fra 335.000 til 457.000 kroner. Der sker ingen ændringer i kontingentstørrelsen.

I alt har Shopping Faaborg 85 medlemmer, hvoraf cirka 40 stemmeberettigede var til stede.

Inden selve generalforsamlingen spiste de cirka 50 fremmødte middag på Det Hvide Pakhus.

I slutningen af mødet fortalte Stine Mjaaland fra foreningen Vores Faaborg & Egn om, hvor langt man er nået med projektet.

Og hun opfordrede alle til at komme til foreningens generalforsamling torsdag 22. marts klokken 8.30 på Hotel Faaborg Fjord.