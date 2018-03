Regionen ligger på flere punkter over landsgennemsnittet. Det gælder blandt andet i forhold til den tidligere så udskældte rengøring på sygehusene, som regionen har haft som et særskilt fokusområde over de seneste år.

Det er rigtig positivt, at tilfredsheden overordnet set er på niveau med eller over landgennemsnittet. Vi har haft stor fokus på rengøringen, blandt andet med jævnlige rengøringskontroller, derfor er det også dejligt at se, at det bliver mødt med tilfredshed. Til gengæld kan vi også se, at vi ikke er gode nok til at klæde patienten på, inden deres besøg på sygehuset. Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark.

Der findes dog også områder, hvor regionen ligger under landsgennemsnittet, og hvor der dermed er plads til forbedring.

Det gælder blandt andet i forhold til de ambulante patienter, hvor for mange oplever, at de ikke bliver informeret godt nok før besøget på klinikkerne. Og det gælder i forhold til information om amning til fødende kvinder, hvor 23 procent svarer, at de "slet ikke" eller "i ringe grad" er blevet forberedt tilstrækkeligt.

Formand for Sundhedsudvalget, Poul-Erik Svendsen (S), er overordnet set tilfreds med resultat af årets undersøgelse, men hæfter sig særligt ved, at sygehusene kan blive bedre til at forberede de ambulante patienter.

- Det er rigtig positivt, at tilfredsheden overordnet set er på niveau med eller over landgennemsnittet. Vi har haft stor fokus på rengøringen, blandt andet med jævnlige rengøringskontroller, derfor er det også dejligt at se, at det bliver mødt med tilfredshed. Til gengæld kan vi også se, at vi ikke er gode nok til at klæde patienten på, inden deres besøg på sygehuset. Det skaber tryghed for patienten at være velinformeret, så derfor er det et område, hvor vi skal have skærpet fokus, siger han.