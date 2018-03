Den britiske ambassadør, Dominic Schroeder, var torsdag på Fyn for at kippe med det britiske flag og fortælle om de udfordringer, hans landsmænd står overfor i forbindelse med Brexit.

Hvordan kommer Brexit til at påvirke forholdet mellem Danmark og Storbritannien? Hvilken betydning får den for de britiske statsborgere her på Fyn? To spørgsmål, som den engelske ambassadør Dominic Schroeder ikke nødvendigvis havde svarene på, da han torsdag formiddag stod over for en gruppe studerende på Syddansk Universitet. Han understregede dog, at man fra britisk side arbejder benhårdt på, at skilsmissen fra de øvrige EU-lande bliver så tålelig som mulig for begge parter.

Dominic Schroeder Dominic Schroeder blev udnævnt til ambassadør i Danmark i august 2016. Han er gift med Susan Schroeder og har to børn - en søn og en datter.



Forud for udnævnelsen som ambassadør i Danmark var han ambassadør og chef for "United Kingdom's Delegation to the Organization for Security and Co-operation in Europe" i Wien, Østrig.



Dominic Schroeder sluttede sig til FCO (Foreign & Commonwealth Office) i 1988 og har arbejdet i en lang række FCO-stillinger med fokus på Europa og det tidligere Sovjetunionen. Han har tjent to gange i Berlin, senest som stedfortrædende missionschef. Mellem disse ture var han europæisk korrespondent i FCO under Storbritanniens EU-formandskab i 2005 samt vicedirektør for FCOs østlige afdeling.

Med en pondus som en sværvægtsbokser, en afvæbnende positur og en upåklagelig britisk dialekt opsummerer han, hvordan situationen ser ud fra den anden side af Nordsøen lige nu.

- Det er de sværeste og mest komplekse forhandlinger siden Anden Verdenskrig, som vi står overfor. Ingen tvivl om det, slår ambassadøren fast og forklarer, at det britiske folk ved folkeafstemningen har givet regeringen til opdrag at genvinde kontrol over grænserne, lovgivningen og pengene.

- Det er de tre ting, vi har lovet flertallet, men vi har samtidig lovet dem at gøre det på en måde, som ikke ødelægger deres liv ved at skabe økonomisk kaos, siger han. En af tilhørerne vil gerne vide, om Dominic Schroeder selv tror på, at det vil lykkes englænderne at lande en succesfuld aftale. Ambassadøren trækker embedsmandskortet.

- Jeg har ikke haft en personlig holdning i 30 år, siger han og griner.

- Om det bliver en succes kommer an på, hvordan man definerer succes. Hvis succes er, at alt bliver, som det altid har været, så er svaret nej, for det har naturligvis konsekvenser. Min regering står med en politisk forpligtelse og en økonomisk forpligtelse over for dens befolkning, og den skal løftes med mindst mulig skade for alle parter. Det er det spil, vi er midt i, fortsætter han.