Torsdag holdt Ældresagen Ærø årsmøde. Her kom det blandt andet frem, at de ældre har skiftet kirsebærvinen ud med Bailey's, og at frivillige fra foreningen spiser med ældre borgere, der har svært ved at få nok mad.

Ærø: - Før vi går i gang med den egentlige dagsorden, vil jeg godt bede om, at vi mindes vores afdøde medlemmer.

Sådan indleder formand Kirsten Skov årsmødet i Ældresagen Ærø på Ærø Hotel torsdag eftermiddag. Men trods den triste indledning er der også grund til at glæde sig. For der er også kommet mange nye til, så lokalafdelingen i alt nu tæller 57 flere medlemmer end sidste år, så der i alt nu er 1571 medlemmer i den lokale afdeling.

Ældresagen Ærø Ældresagen på Ærø har 1571 medlemmer og 85 frivillige.Afdelingen tilbyder forskellige arrangementer for sine medlemmer, blandt andet fællesspisning, gåture, ældrefitness i det fri, it-kurser og foredrag.



Ældre kan også få en hospitalsbesøgsven, som kan besøge den ældre før, under og efter udskrivningen fra hospitalet.



Derudover tilbyder Ældresagen Ærø også tryghedsopkald, hvor en frivillig hver morgen ringer til den ældre for at høre, om alt står godt til.



I august i år kan lokalafdelingen fejre 30 års jubilæum.

- Og vi er glade for at se så mange fremmødte. Vi er 90 til årsmødet og 80 til spisning bagefter. Det er godt nok rekord, siger formanden, inden hun går over til at tale om foreningens virke det forgangne år.

Hun nævner spisevennerne i Ommel og i Marstal, hvor der er fuldt hus og venteliste, og hun nævner, at nogle af de mange frivillige besøger øens fire plejehjem til påske, sommer og jul og serverer portvin og kirsebærvin for beboerne.

- Ja, kirsebærvinen kan vi nu godt lade blive hjemme, det er ikke så interessant længere. Nu er det Bailey's, siger hun til stor latter fra salen.

Kirsten Skov har også en nyhed med til de mange fremmødte. For i samarbejde med Ærø Kommune har foreningen lanceret konceptet spisevenner i eget hjem, hvor en frivillig kommer ud og spiser sammen med nogle, som er det, hun kalder "småt spisende". Tanken er, at den ældre vil få mere indenbords, hvis han eller hun har en at dele måltidet med.

- Vi sørger for de frivillige, og vi har allerede de første fem spisevenner. I onsdags havde vi det første besøg, og det gik rigtig godt, siger hun om det nye initiativ.

Formanden noterer også, at kommunen netop har besluttet at tilbyde to bade i stedet for kun et om ugen til de ældre i hjemmeplejen.

- Vi hilser de to bade velkommen, men der er stadig plads til forbedringer. Men lad os tage et skridt ad gangen, siger hun og har endelig også et ønske om flere yngre frivillige.

- De frivillige er på landsplan i gennemsnit 72 år. Så vi har virkelig brug for nogle, der er 50 eller bare 60 plus, siger hun.