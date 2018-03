De fleste indlagte og ambulante patienter er tilfredse med den behandling, de får i psykiatrien i Danmark. Det viser den årlige patientundersøgelse kaldet LUP. Blandt indlagte børn og unge er det dog under halvdelen, der er glade for deres forløb - og det gælder ikke mindst i Region Syddanmark.

Om LUP-undersøgelsen Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredsheden blev lavet for første gang i 2000. Fra start blev undersøgelsen lavet hvert andet år, men siden 2009 har man hvert år spurgt til de psykiatriske og somatiske patienters oplevelser og tilfredshed. 21.753 patienter og forældre til børn og unge i psykiatrien har fået udleveret et spørgeskema i efteråret. Heraf har omkring 59 procent svaret - svarende til 12.776 patienter eller pårørende. Undersøgelsen er lavet af forsknings- og konsulenthuset Defactum, der ligger under Region Midtjylland.

De mest tilfredse patienter er de voksne, der er i ambulant behandling. Her har 83 procent svaret, at de i "høj grad" eller "meget høj grad" er tilfredse med deres forløb. Blandt de indlagte voksne ligger den samlede tilfredshed på 71 procent.

I Region Syddanmark ligger man generelt over landsgennemsnittet på de mest centrale kategorier i forhold til tilfredsheden og vurderingen af, om man har fået det bedre af behandlingen.

Undersøgelsen noterer sig dog også, at Region Syddanmark skiller sig negativt ud, når det gælder indlagte børn og unge:

"Region Syddanmark har en signifikant lavere samlet tilfredshed sammenlignet med de øvrige regioner", lyder konklusionen, som man da også er opmærksomme på i regionen.

- Vores mål er at sikre patienterne den bedst mulige behandling, og undersøgelsen viser, at størstedelen af patienterne er godt tilfredse med den behandling, de modtager. Vi arbejder nu videre for at få alle patientgrupper med, siger sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov i en pressemeddelelse.

Ser man på, hvor mange der mener, at de har fået det bedre af behandlingen, ligger tallene generelt lavere end den samlede tilfredshed. Og igen ser det mest bekymrende ud i forhold til de indlagte børn og unge, hvor kun 30 procent mener, at de i "høj grad" eller "meget høj grad" har fået det bedre. Region Syddanmark ligger her igen bedre end landsgennemsnittet for alle patientgrupperne undtagen børn og unge, der bliver behandlet ambulant, hvor 56 procent mener, at behandlingen har virket.