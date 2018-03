Ægtepar bruger fotoudstillingen "Story of us" til at genskabe den fællesskabsfølelse, de synes, vi går og glemmer i hverdagen. Redskaberne er analoge hverdagsbilleder fremstillet med éngangskameraer, og det hele ender i en eksamen på SDU.

Det er en kold tid, vi lever i. Ikke kun når man snakker om vejret, men især når man snakker om at komme hinanden ved. Dét, politikerne kalder sammenhængskraft, og som også kan omtales som fællesskabsfølelsen - eller mangel på samme. Det synes ægteparret Jesper og Fie Carstensen, der i dag åbner udstillingen "Story of us" med hverdagsfotos taget af almindelige odenseanere i deres lokalområde, Godthåbsgade-kvarteret. Planen er, at kunsten kommer til at virke som en samtale-starter, og håbet er at idéen kan tages ud til andre bydele eller byer. Projekt Story of us Fotoprojektet "Story Of Us" laves af Fie og Jesper Carstensen i forbindelse med deres fælles kandidatspeciale i Kultur og Formidling på SDU.



Parret har allerede bestået projektets teoretiske del med et 12-tal. Næste del er praktisk og skal aflevere først i juni 2018.



Projektet har modtaget 20.000 kroner fra Odense Kommunes By- og kulturforvaltning. Desuden har fotobutikken "Click" sponsoreret fremkaldelsen af de analoge film, ligesom en 8. klasse fra Munkebjergskolen er hyret til at hjælpe med projektet før og under udstillingen og derved tjener 3000 kroner til hjælp til en skoletur til Tjekkiet.



Ferniseringen finder sted i Beboerhuset i Godthåbsgade 30 B fredag 16. marts fra kl. 17-22. I weekenden er der åbent fra klokken 11-15.



Ved ferniseringen sælges cd'er med billederne. Overskuddet går til næste arrangement samme sted. - Verden anno 2018 fremstår så perfekt, men det er også en ensom tid, vi lever i. Det handler om mig og mit liv, også når vi lægger iscenesatte billeder ud på Instagram eller Tumblr, siger Fie Carstensen, 36 år: - Vi iscenesætter os selv hele tiden, men vi vil også gerne hele tiden fremstå fra den mest pæne side. Af den grund sagde vi også til os selv, at hvis der kom 10 kameraer tilbage med billeder på, ville vi være tilfredse, men der kom 23 ud af 55. Og det er hårrejsende, hvad folk har sendt ind til os. Autentisk. Vi er virkelig ydmyge og beærede over, at så mange vil være med i projektet. Når der er så mange, går man fra et "mig" til et "vi". “ - Det er hårrejsende, hvad folk har sendt ind til os. Autentisk. Vi er virkelig ydmyge og beærede over, at så mange vil være med i projektet. Fie Carstensen - halvdelen af kunstprojektet "Story of us"

Ingen masker på

Ligesom i fortidens familiealbum sidder langt fra alle billeder på udstillingen lige i skabet. Nogle er overbelyste, mens andre er slørede, men det har ikke forhindret ægteparret i at tage dem med. Holdningen er, at hverdagen også er fuld af fusere. - Uden de her billeder ville vores projekt ikke lykkes, så vi er så taknemmelige for, at folk vil deltage. Billederne er meget ærlige, siger 41-årige Jesper Carstensen, der har arbejdet med kunst og streetart i flere dele af verden og gennem hele sit voksne liv. Blandt andet har han tidligere været med på streetart-udstillingen på Brandts. Det var i 2012. Jesper og Fie Carstensen mødte hinanden 10 år tidligere, mens de begge studerede på Den Frie Lærerskole i Ollerup, og ind til for et halvt år siden boede de stadig på Sydfyn. Men deres fælles studie i kulturformidling på SDU og deres store børns fritidsinteresser trak dem til Odense. Fotoprojektet er derfor også parrets egen introduktion til deres nye nærområde, og derfor er ferniseringen heller ikke alene en præsentation af en række værker, siger de: - Når man møder nye mennesker, er det mere interessant, hvis man er oprigtig, frem for hvis man forsøger at holde på en rolle og beholder sin maske på. Og dem, der har valgt ikke at være med, kan måske fornemme, hvordan det virker, når de møder op til ferniseringen. Måske får de også lyst til at smide maskerne, siger Jesper Carstensen, der også håber at kunne bruge kunsten som en samtalestarter: - Det bliver spændende at se, om nogle af deltagerne kommer, men om der kommer 30 eller 100, ved vi ikke, siger Jesper Carstensen.

Plads til flere