Ornitologerne og naboerne har tidligere klaget over roernes brug af fjorden, mens kommunen har slået fast, at den for det første ikke har nogen myndighed over, hvad der foregår på vandet, og for det andet at hverken kommunen eller Kystdirektoratet har kunnet finde nogen bestemmelser, der forbyder robåde på Holckenhavn Fjord.

Men nu har Nyborg Kommune været fredsmægler, og det har resulteret i en skriftlig aftale mellem Nyborg Roklub, lodsejere og beboere omkring Holckenhavn Fjord og Dansk Ornitologisk Forening. Aftalen betyder, at roerne også den kommende sæson kan bruge fjorden til træning i konkurrencebåde, men kun i et begrænset tidsrum.

Sådan er reglerne Vandet på Holckenhavn Fjord er søterritorium og hører ikke under kommunens myndighed, men under Kystdirektoratet.Der er ikke nogen specielle regler for sejlads på Holckenhavn Fjord. Det vil sige at reglerne er de samme som ude på havet: Der er forbud mod sejlads med planende fartøjer som speedbåde og vandscootere, der skal 300 meter fra kysten før de må give gas - og det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre på den smalle fjord. Landskabet rundt om Holckenhavn Fjord er fredet, men fredningen omfatter altså ikke aktiviteter på vandet. Kilde: Bl.a. Nyborg Kommune, Teknik og Miljøafdelingen

Den idylliske Holckenhavn Fjord lige syd for Nyborg har ellers de senere år været kampplads mellem fuglevenner på den ene side og konkurrenceroere på den anden. Roerne har indimellem brugt fjordens rolige vand til træning, og det har flere gange ført til protester fra fuglevennerne, der er utilfredse med, at de hurtige robåde forstyrrer det rige fugleliv på fjorden.

Med den nye aftale er parterne enige om at minimere generne for fjordens fugleliv - især i yngletiden og rasteperioder. Derfor må roerne ikke bruge Holckenhavn Fjord før midt i juli og kun frem til den 31. august, højst fire dage om ugen og helst ikke to dage efter hinanden. Roklubben må kun bruge Holckenhavn Fjord, når vejret gør det umuligt at bruge Nyborg Fjord - og der må kun ros i tidsrummet mellem klokken otte om morgenen og 20 om aftenen.

Aftalen slår desuden fast, at roerne skal tage den første tur i et mageliget tempo, inden de går i gang med selve træningen. På den måde kan fuglene nå at søge mod bredden uden at gå på vingerne. Sejladsen skal foregå midt ude på fjorden og i den østlige ende af den smalle fjord - fra dæmningen til området øst for den skovbeklædte Stenø.

Nyborgs grønne råd anbefalede sidste år roklubben at lade være med at bruge Holckenhavn Fjord som træningsbane for at skåne fuglelivet. Men den anbefaling fulgte politikerne i Teknik- og Miljøudvalget ikke. De ville forsøge sig med diplomati, og det er altså lykkes at få parterne til at blive enige om en aftale, der tilgodeser både fugle og roere.