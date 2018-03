Afklaring omkring oprykning til 1. division skaber travlhed hos Odense-toppen. Klubben håber også på mere succes i pokalturneringen, efter at have trukket ustabile Team Sydhavsøerne fra 1. division i sjette runde.

Håndbold: Herrerne fra HC Odense surfer på en bølge af succes for øjeblikket.

I fredags sikrede fynboerne sig oprykning til 1. division, og den præstation blev tirsdag aften fulgt op af succes i pokalturneringens femte runde, hvor HC Odense ekspederede københavnske FIF ud af turneringen.

Næste sæson på plads i 1. division har betydet travlhed i HC Odenses top. Sportschef Sune Gren bekræfter således, at der er travlhed med at få lukket aftaler med spillere til den kommende sæson i den nye række. Det gælder både spillere fra den nuværende trup og nye spillere.

6. pokalrunde med de fynske hold Sådan skal de fynske hold spille i sjette runde af pokalturneringen:



Mænd:



Ajax København (1. division)-GOG (liga) i Bavnehøjhallen.



HC Odense (2. division)-Team Sydhavsøerne (1. division) i Dalumhallerne.



SUS Nyborg (2. division)-TMS Ringsted (1. division) i Ullerslev Kultur- og Idrætscenter.



Kvinder:



Gudme HK (1. division)-Nykøbing Falster (liga) i Su'vi:t Arena.



TMS Ringsted (1. division)-Odense HC (liga) i Dansk Kabel TV Arena.



DHG Odense (2. division)-Roskilde Håndbold (1. division) i Dalumhallerne.



6. runde skal være afviklet senest 17. maj.

- Vi går efter at finde tre-fire nye spillere til truppen - og gerne nogle med erfaring, lyder det fra Sune Gren, der tilføjer:

- Vi har mange dygtige, unge spillere men kan godt bruge nogle spillere, der kender gamet i 1. division indgående.

Med tirsdagens sejr over FIF fra bunden af 1. division har HC Odense slået to klubber fra 1. division ud af pokalturneringen. Den første var Otterup HK.

I sjette runde får HC Odense chancen for at eliminere endnu et hold fra den række, odenseanerne skal spille i fra næste sæson, nemlig Team Sydhavsøerne. Sune Gren siger:

- Der var to muligheder for os - at få en sjov kassekamp mod for eksempel GOG eller en kamp med mere sportsligt indhold, hvor vi har en reel chance for at gå videre. Og det har vi mod Sydhavsøerne, selv om der er tale om et hold med flere kvaliteter end FIF og Otterup.

Sydhavsøerne har også i denne sæson vist svingende form.

Sune Gren forventer, at pokalkampen i Dalumhallerne spilles den 9. eller 10. april.