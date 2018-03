Til sommer kan gæsterne til Langelandsfestival opleve Rasmus Bjerg i rollen som John Mogensen, når han gæster Sydfyn og spiller sange som "Der er noget galt i Danmark", "Så længe jeg lever" og "To mennesker på en strand".

Rasmus Bjerg har fået fornemme anmeldelser for sin præstation i filmen "Så længe jeg lever", hvor han spiller rollen som den folkekære musiker John Mogensen.

Berlingske skrev blandt andet, at Rasmus Bjerg simpelthen "er den tykmavede sanger, sangskriver, ægtemand, far og alkoholiker", mens Information skrev, at "han er fuldstændigt perfekt castet og bærer en stor del af æren for, at filmen er gribende".

Rasmus Bjerg synger selv alle John Mogensen-sangene i filmen, så han er godt forberedt på, at tage publikum tilbage til 70'erne og 80'erne, hvor John Mogensens numre var nogle af de mest spillede på de danske radiostationer.

John Mogensen selv døde i en alder af 48 år i 1977, men hans sange har levet videre og får nu et helt nyt liv på Langelandsfestivalen.