Statslige arbejdspladser: Da Inger Støjbergs (V) Udlændingeministerium 1. januar i år skulle placere en ny statslig institution med 18 medarbejdere, blev den lagt i Adelgade i København. En af byens dyre adresser i København K med kort afstand til Kongens Have, Statens Museum for Kunst, Kongens Nytorv og Amalienborg.

Det skete på trods af, at fremtrædende medlemmer af regeringen - blandt andre statsminister Lars Løkke Rasmussen selv og innovationsminister Sophie Løhde, der står i spidsen for regeringens udflytningsindsats - igen og igen har slået fast, at regeringen ikke blot flytter statslige arbejdspladser ind i landet, den vil også placere nyoprettede statslige arbejdspladser uden for København i bestræbelserne på at skabe, hvad regeringen kalder et Danmark i bedre balance.

Nationalt ID-center Venstre gik i 2015 til valg på blandt andet at flytte statslige arbejdspladser ud af København.I oktober 2015 præsenterede den rene Venstre-regeringen den første udflytningsplan, hvor bl.a. Udlændingestyrelsen blev flyttet til Næstved.



I november 2016 lavede Venstre finanslovsaftale med DF, LA og K, hvor det bl.a. blev besluttet at oprette den ny institution Nationalt ID-center.



6. august siger innovationsminister Sophie Løhde til B.T., at nye statslige arbejdspladser som udgangspunkt skal lægges uden for København.



I oktober 2017 var oprettelsen af Nationalt ID-center en del af Udlændingeministeriets lovpakke for 2017-2018.



Sidst i oktober 2017 blev oprettelsen af Nationalt ID-center vedtaget i Folketinget med alle partiers stemmer.



1. januar 2018 er Nationalt ID-center med 18 nye statslige arbejdspladser oprettet på adressen Adelgade 13, hvor Udlændingenævnet, Flygtningenævnet og Udlændingeministeriets IT-afdeling også befinder sig. Civilstyrelsen har tidligere haft til huse på adressen.



17. januar 2018 præsterede regeringen udflytningsplan nummer to. Samme dag siger statsminister Lars Løkke Rasmussen til avisen Danmark, at nye statslige arbejdspladser som udgangspunkt skal lægges uden for København.



Den nye institution i hjertet af København er Nationalt ID-center, en selvstændig enhed under Udlændingeministeriet, der blandt andet skal vurdere ægtheden af udlændinges dokumenter, når de kommer til Danmark.

- Det er for mig helt uforståeligt, at regeringen kan finde på at placere en ny statslig arbejdsplads på en af de dyreste adresser, man overhovedet kan finde i hovedstaden - især i lyset af at vi er enige med regeringen i princippet om, at vi skal bruge placeringen af statslige arbejdspladser til at understøtte en udvikling mod et land, der hænger bedre sammen, siger Socialdemokratiets finansordfører Benny Engelbrecht.

Det sagde Løkke og Løhde "Vores udgangspunkt i fremtiden vil være, at hvis vi skal oprette nye statslige arbejdspladser, skal vi gøre det andre steder end i København."



Lars Løkke Rasmussen (V), avisen Danmark, 18. januar 2018



"Regeringen vil ved oprettelse af nye statslige institutioner som udgangspunkt placere disse uden for hovedstadsområdet."



Sophie Løhde (V), B.T., 6. august 2017

Han mener, at der havde været mere ræson i at placere centret f.eks. i grænseregionen i Sønderjylland eller sammen med de 375 medarbejdere i Udlændingestyrelsen, som regeringen helt tilbage i 2015 besluttede at flytte til Næstved.

- Jeg bliver nødt til at bede Inger Støjberg om en forklaring på dette. Handler det om, at hun har sovet i timen, eller at hendes ministerium bevidst går i mod regeringens politik? Når statsministeren siger et, og hans ministre gør noget andet, underminerer det jo fuldstændigt regeringens troværdighed, siger Benny Engelbrecht.