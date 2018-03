De tre politikere Marcus Knuth (V), Martin Henriksen (DF) og Naser Khader (K) skal en tur i retten, anklaget for injurier og ærekrænkende udtalelser.

Lederen af den sociale organisation Exitcirklen, Sherin Khankan, har via sin advokat sendt en stævning til de tre borgerlige udlændingeordførere, skriver Berlingske.

- Vi taler om tre magtfulde politikere på Christiansborg, der har spredt løgne om mig og beskyldt mig for nogle ting, der ikke findes bevis for, og som ikke er sandt, siger Sherin Khankan til Berlingske.

- Det er demokratiundergravende og har haft konsekvenser for mig personligt og for mit arbejde i Exitcirklen. Det er jeg nødt til at sige fra over for.

Stævningen kommer, efter at de tre politikere sidste år gjorde et mislykket forsøg på at få frataget Exitcirklen den økonomiske støtte, organisationen var blevet tildelt fra satspuljemidlerne.

Exitcirklen arbejder med at hjælpe ofre for social kontrol. Men Khader, Knuth og Henriksen skrev i september en mail, hvori de advarede ordførerne for Radikale, SF og Alternativet mod at støtte organisationen.

De skrev blandt andet, at Khankan er "kendt for ikke at ville afvise sharialov" og at hun skulle have forsvaret piskeslagsstraf for utroskab. Det er beskyldninger, som Khankan afviser.

Til Berlingskes spørgsmål om, hvorfor hun ikke bare lader sagen ligge, svarer Khankan:

- Det er en principiel sag, og det handler om at sige fra over for magtmisbrug. Især når det magtmisbrug udøves på højeste politiske plan fra Christiansborg. Det er en systematisk chikane gennem mange år, som jeg er nødt at sige fra over for.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra Naser Khader. Martin Henriksen kalder det over for avisen "latterligt", at Khankan tager sagen i retten.

Marcus Knuth skriver på Facebook, at han ser frem til at forsvare sine synspunkter i retten.