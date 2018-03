Det er ikke alle produkterne fra Universal Robots, der bliver solgt til virksomheder over hele kloden. Nogle af de blå robotarme kommer kun ud på en ganske kort rejse. Eller køretur om man vil. For de bliver på Fyn. En af de fynske virksomheder, der har investeret i ny robotteknologi, er Medico Pack i Langeskov.

Den østfynske virksomhed fremstiller emballageløsninger i plast til medicinalindustrien både herhjemme og i udlandet. Det kan for eksempel være plastikflasker til medicin, men den anden store del af produktionen er infusionsbeholdere, som bruges til at give patienter drop. Drop-posen, der typisk hænger i et stativ over sygesengen, bruges både af hospitaler og medicinalvirksomheder, så her er renlighed en dyd.

Medico Pack Medico Pack, der ligger i Langeskov, producerer emballage i plastik til hospitaler og medicinalvirksomheder.Gennem tiden har virksomheden, der i dag har omkring 80 ansatte, haft flere forskellige ejere.



I sommeren 2016 blev Medico Pack købt af SP Group i Søndersø.

- Vores produktion stiller helt særlige krav til renlighed og hygiejne. Vi skal undgå, at der er partikler på produkterne, når de bliver pakket og sendt ud til kunderne, siger Kenneth Sæderup Pedersen, der er projektleder hos Medico Pack.

Siden 2015 har han været ansat i virksomheden, der i begyndelsen af januar fik sin første robot fra UR ind i produktionen. En kunde i Schweiz ønskede at købe mere, men skærpede samtidig de i forvejen skrappe krav til hygiejnen.

Og her kunne robotten hjælpe. Tidligere gled de færdige poser via et transportbånd ned i et stort kar. Der lå drop-poserne, indtil de blev samlet sammen og visuelt kontrolleret af en medarbejder, der sørgede for at poserne blev pakket. Men risikoen for at få små plastikrester og partikler ud sammen med det færdige produkt, var for stor, når de færdige poser gled ned i det samme kar. Derfor kom robotten ind i billedet.

- I dag kommer poserne direkte fra støberen via montagen ud på et transportbånd, hvor robotten selv tager to poser af gangen og tæller produktionen op, siger Kenneth Sæderup Pedersen, der oprindeligt er maskinmester.

Ideen om at bruge de små robotter i produktionen blev fostret efteråret 2016. Men allerede i februar året efter var folkene fra Langeskov-virksomheden klar til at kontakte en forhandler. For to måneder siden blev den nye produktionslinje taget i brug. Og dermed er der kun gået knap halvandet år, fra den første spæde ide blev fostret, til produktionslinjen blev sat i gang.

Den færdige løsning er udviklet sammen med en maskinbygger og virksomheden Egatec, der holder til i den sydvestlige del af Odense. Griberne kommer fra en anden fynsk virksomhed, nemlig On Robot, der har specialiseret sig i at lave løsninger til robotterne fra UR.

- Vi kan selv styre, hvor meget de skal åbne, og hvor hårdt de skal gribe. Det hele er meget intuitivt, og samtidig er de helt integreret - der er hverken kabler eller slanger, siger projektlederen og fortsætter:

- Samtidig er det også en elegant løsning, og man skal ikke underkende det visuelle udtryk - slet ikke i vores branche.

Med robotten opnår Medico Pack flere fordele. Dels er der mindre håndtering, dels er den visuelle kontrol lettere. Men mest af alt sikrer løsningen, at de færdige poser ikke ligger i bunden af et kar.

Mens de store traditionelle industrirobotter har brug for sikkerhedsafskærmning, så kan de små colaborative robotter arbejde side om side med operatøren.

- I gamle dage skulle det hele jo hegnes ind og være skærmet af. Sådan er det ikke længere, og det giver mange frihedsgrader - både når man skal konstruere og bruge udstyret, siger Kenneth Sæderup Pedersen.

Foreløbig har Medico Pack en robot af typen UR5 kørende i produktionen, men virksomheden er i gang med at installere den samme løsning i en tidligere produktionslinje. Om der kommer flere til er endnu uvist.

- I øjeblikket er der ingen konkrete planer om at investere i flere robotter, men vi arbejder med adskillige projekter, hvor de sagtens kunne være en mulighed, siger projektlederen.