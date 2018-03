En beboer i Tårup Strand har set en stork ved sin gård. Det er lidt tidligere end normalt for den langbenede fugl at ankomme.

Tårup Strand: Der er ingen familieforøgelse på vej, understreger Karen Margrethe Larsen, men ikke desto mindre har storken meldt sin ankomst i Tårup Strand, syd for Nyborg.

- Jeg så den fra mit køkkenvindue i mandags (12. marts, red.), fortæller Karen Margrethe Larsen, der bor på gården Bækkelund i Tårup Strand.

Hun er pensioneret skolelærer og fik hidkaldt en af sine gamle elever, Palle Jensen, til at fotografere den sjældne fugl.

- Desværre var tågen temmelig tyk, men vi kan da se, det er en stork. Den gik et par timer ved søen, hvorefter den fløj over i et træ i den skov, der ligger tæt ved søen, siger Karen Margrethe Larsen, der tirsdag så storken ved søen igen, men onsdag var den væk.

Storken i Tårup Strand er enten undsluppet fangenskab eller usædvanligt tidligt på færde fra deres vinterferie sydpå.

Når sommeren går på hæld, trækker nogle storke vestover for at tilbringe vinteren i Sydspanien, mens andre tager turen helt til Sydafrika, fremgår det af hjemmesiden storkene.dk, der arbejder for, at storken igen bliver en del af det danske landskab,

- Storken ankommer som regel til sin yngleplads fra omkring 1. april og frem til starten af maj. De allerfleste storke ankommer dog medio april, står der på hjemmesiden om fuglen, der ofte er tro mod sin fødeegn og som regel yngler i det område, hvor den er udruget.