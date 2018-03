Mens salget af robotter buldrer frem på verdensplan, så går det også godt herhjemme. Virksomhederne har fuld fart på automatiseringen, og i øjeblikket går det så stærkt, at Danmark lige nu ligger nummer seks på listen over lande, der har automatiseret produktionen mest. Med 211 robotter per 10.000 ansatte i produktionen kommer vi ind på en europæisk tredjeplads kun overgået af Tyskland og Sverige. Begge lande har årelang tradition for brug af robotter - ikke mindst i bilindustrien.

Robotter i produktionen Antallet af installerede industrirobotter per 10.000 ansatte i fremstillingsindustrien 2016:Sydkorea: 631



Singapore: 488



Tyskland: 309



Japan: 303



Sverige: 223



Danmark: 211



USA: 189



Italien: 185



Belgien: 184



Taiwan: 177



Spanien: 160



Kilde: International Federation of Robotics & World Robot Statistics 2017

På verdensplan er gennemsnittet 74 robotter per 10.000 arbejdere, og dermed ligger Danmark foran lande som USA, Italien, Belgien, Taiwan og Spanien. Det viser helt friske tal fra International Federation of Robotics, IFR. Ifølge organisationen, der er et internationalt netværk inden for robotbranchen, er tallet stigende. Til sammenligning lå gennemsnittet i 2015 på 66 enheder per 10.000 arbejdere.

Når Danmark ligger godt til, så skyldes det ikke mindst salget af de små colaborative robotter. De går også under navnet samarbejdende robotter eller cobots, fordi de kan arbejde sammen med mennesker uden at være skærmet af og hegnet ind, som de store traditionelle industrirobotter. Det fortæller Steen Slabiak Jensen, der er ansat hos Bila. Med titel af area manager står han for salget af UR robotter på Fyn og i Sønderjylland.

- Det brager afsted. Virksomhederne er virkelig begyndt at tage robotterne til sig - og det har nok også noget at gøre med, at der er ved at komme fokus på automatisering. Ikke mindst på Fyn, hvor der er skabt særlig opmærksomhed på grund af hele klyngen, men det er helt vildt, siger han.

Steen Slabiak Jensen var med, da Bila i begyndelsen af 2016 blev forhandler hos Universal Robots. Dengang bestod afdelingen af fire mand.

- I dag er vi 14, og det er stadig i sin spæde start. Vi har været i gang i halvandet år, og nu kan vi for alvor se, at interessen er der - sidste år lukkede jeg 80 handler. Men der findes jo stadig masser af små og mellemstore virksomheder, som ikke kender til det her, siger han.