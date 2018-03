Det er ikke ligegyldigt, hvor ofte et barn lægger sig i tandlægestolen og lader fagfolk kigge sig ind i munden.

Derfor er det heller ikke overraskende, at det har fået konsekvenser for omfanget af hullede børnetænder, at over halvdelen af alle børn i Odense - på grund af millionbesparelser - venter mere end de anbefalede maksimalt to år mellem hver undersøgelse. Nogle venter helt op til fire år.

Susanne Egtoft Nielsen, der er formand for Tandlægeforeningens udvalg for offentligt ansatte tandlæger, og som selv arbejder i en kommunal børnetandpleje, siger:

- Det er nødvendigt at se børnene jævnligt for at vurdere, om børnene er i risiko for at udvikle huller. Vi kan ikke anbefale, der går mere end to år, for der kan godt nok ske meget i sådan en periode. Børnene kan for eksempel være begyndt at børste tænderne selv, og der skal holdes øje med, om de nye tænder kommer rigtigt ud, eller om de skal hjælpes på vej.

Hvad med forældrene - de har vel også et ansvar for deres børns tænder?

- Ja, men vi kan ikke forvente, at forældrene holder øje med det. Vi ser forældre, der tror, at halvandetårige børn selv kan børste tænder, og vi ser forældre, der ikke opdager tydelige huller, forklarer hun.