Det var ikke nogen god beslutning, erkender tre af de politikere, der sagde god for så store besparelser på børnetandplejen, at det har givet børnene flere huller i tænderne. Nu melder politikerne sig klar til at finde oprettende millioner.

Han understreger, at de i udvalget fik fortalt af embedsfolkene, at de tilbageværende penge og de hyppigste tandlægebesøg ville blive rettet mod de børn med størst behov.

- Man kan godt forklare det, for vi sad med store besparelser. Men man kan ikke forsvare det, og det er tydeligt nu, at det var en forkert beslutning.

Tre børn til privat tandlæge Ligesom man som forælder kan vælge en privatskole til sit barn, har man siden årsskiftet - igen - haft mulighed for også at sende sit barn til en privat tandlæge frem for den kommunale børnetandpleje. Det har tre børn ifølge Børn- og Ungeforvaltningen i år benyttet sig af og hentet kommunalt tilskud. 35 procent af regningen skal man selv betale. Det frie valg på tandområdet blev fjernet af S-R-SF-regeringen i 2012, men er altså nu genindført per 1. januar 2018.

Tre af de nuværende politikere i Børn- og Ungeudvalget sad også med ved bordet, da de i 2013 besluttede at skære så meget i børnetandplejen, at det har fået betydelige konsekvenser : Børnene har fået flere huller i tænderne, over halvdelen af børnene venter mere end de anbefalede maksimalt to år på at blive kaldt til undersøgelse, ligesom kommunen ikke overholder sin indberetningspligt i forhold til tandsygdomme.

Hverken Vermund eller Bendixen ønsker imidlertid at lægge ansvaret over på embedsfolkenes bord.

- Når alt kommer til alt, er det et politisk ansvar, anerkender Tim Vermund. Og Pernille Bendixen siger:

- Jeg vil ikke tørre det her af på embedsfolkene. Vi troede alle sammen, det gav god mening at målrette ressourcerne. Og man kan ikke undgå, der kommer sådan en sag op i ny og næ. Men nogle gange går det måske lidt for hurtigt, når vi skal træffe beslutninger. Man kan godt føle, man sidder med en pistol for panden, hvis der for eksempel er en høringsperiode, der skal nås.

Tim Vermund foreslår, at de - for at undgå flere, lignende sager - i højere grad har et øje på konsekvenserne af de politiske beslutninger, der bliver truffet.

- Jeg håber ikke, vi kommer ud i lige så store sparerunder igen. Men måske skal vi blive bedre til at følge op på det, vi sætter i stedet for.

Også Mark Grossmann fra Venstre, der både i dag og tilbage i 2013 var del af Børn- og Ungeudvalget, er optaget af opfølgningerne.

- Når vi flere år efter en beslutning ser konsekvenser som nu med børnetandplejen, så skal vi rette op.

Men det er jo for sent for de børn, der har fået huller i tænderne?

- Ja, det er en rigtig træls sag. Vi skal ikke gå på kompromis med børnenes sundhed og trivsel på det område. Så kommer der bare en efterregning, der er dyrere. Og derfor skal vi nu rette skibet op.