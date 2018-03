Indsigt

- Hvad kan man forvente?

- I en almindelig swingerklub, der kommer swingere. Går man over i nogle andre afdelinger, så har BDSM-klubber (dvs. bondage og dominans, red.) deres egne, lukkede klubber. Så kommer der nogen, der bare kommer for at få wellness og være ligesom naturister. Vi forsøger at være en blanding af det hele, så vi laver forskellige etager, men vi har fællesrum for dem alle, hvis de skal ind og have en tår at drikke eller noget at spise. Vi forøger at mikse flere grene af seksualitet.

Swingerklub Der findes i øjeblikket 10 swingerklubber i Danmark.



Den nærmeste er Afrodite i Ringe.



En swingerklub er et mødested for ligestillede, hvor de kan udøve deres seksuelle frigjorthed. En swingerklub består ofte af flere "legerum", fællesområde og badefaciliteter.



Ordet "swinger" betød oprindeligt partnerbytte, og en swinger var en, der gerne vil have sex i samme rum som andre. I dag er swingermiljøet mere end det.

Man kan ikke opgøre præcis, hvor mange swingere der er i Danmark, men et skøn fra 2016 lød på 85.000.



Kilde: Swingerguiden.dk

- Hvad er det for nogle grene?

- Det er både med wellness, BDSM, swingere og naturister. Der er knapt 1200 kvadratmeter.

- Hvad kommer der af rum?

- Der kommer sauna og spabad. Der kommer rum med sybian. Jeg vil ikke kalde det en bollemaskine, men det er sådan en orgasmemaskine. Der kommer gynger. Der kommer også BDSM-rum med kors og gabestok. Vi får massage- og olierum. Vi får en bred vifte af forskellige ting. Vi får dark room for eksempel.

- Hvad er det?

- Det er sådan et rum, hvor der er helt mørkt. Det er ligesom nogle af de der udsendelser i tv, hvor to parter skal ind og kysse hinanden eller gøre et eller andet - date i mørke. Du kan ikke se, hvem din partner er.

- Hvor langtfra kan du trække mennesker til?

- Et slag på tasken vil jeg sige, det strækker sig fra nede ved grænsen og til Aarhus. Og så Fyn.

- Hvorfor vil du have en klub, du har jo haft Sexkino i Odense?

- Jeg har haft det i mange år og jeg syntes, der skulle ske noget nyt. Da jeg så fik et tilbud om at sælge ejendommen (på Vesterbro, red.) og fik en god pris for den, tænkte jeg: Ja. Så kiggede jeg rundt i Odense. Jeg ville gerne lave noget, der var mere klubagtigt. Men tanken var ikke helt ovre i det her på daværende tidspunkt. Men vi kunne ikke finde noget i Odense. Prismæssigt lå det langt, langt forbi, hvad vi ville betale for det.

- Hvordan fik du så øje på Boserup Minde?

- Vi udvidede søgningen. Vi (en veninde sagde til ham, den var til salg, red.) har kigget på hundredevis af ejendomme. Vi kiggende udefra en søndag og tænkte, det så spændende ud. De biografkunder, vi havde (i Odense, red.), går lige en time eller bruger en halv time i middagspausen. De kommer ikke sådan lige til Glamsbjerg. Derfor blev tanken, vi gik mere over i en klub, fordi alle faciliteterne var her.

- Du er åben om det. Hvorfor har du valgt den stil?

- Jeg har altid været åben omkring seksualitet. Men det var en tilfældighed, jeg havnede i branchen. Det var dårlig ryg og et slidt krop, der gjorde, jeg skulle finde noget nyt at lave. Det var, mens jeg var på Lindø. Jeg skulle være selvstændig. Der er salg i øl, sexlegetøj og babyudstyr. Jeg startede en webshop med sexlegetøj og blev året efter tilbudt at købe Sexkino i Odense.

- Hvis klagen til Planklagenævnet går dig imod (og han ikke kan åbne en swingerklub), hvad så?

- Der er mange muligeder. Der er et kæmpe køkken og gildesal. Måske kan vi lave værelser til de studerende på gymnasiet. Går det helt galt, så lejer jeg det ud til flygtninge.