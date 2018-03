Beboer og klager tæt ved ny swingerklub i Glamsbjerg frygter for lavere ejendomspriser, hvis klubben bliver til noget. Kort sagt passer en sådan klub efter klagerens mening ikke ind i et boligkvarter med børnefamilier.

Glamsbjerg: Et bed & breakfast, bofællesskab og atelier eller et behandlingscenter.

Det var andre bud på, hvad Boserup Minde, Lungeforeningens tidligere rehabiliteringscenter på Old Gyde 74 i Glamsbjerg, måske kunne være blevet brugt til. Det viser en aktindsigt, Fyens Stiftstidende har anmodet om i sagsmaterialet om den nye swingerklub, der er på vej på stedet, som avisen skrev om tirsdag. Der var i hvert fald interesse i den retning.

Den nye ejer af Boserup Minde, Brian Jensen, skriver i sin ansøgning om landzonetilladelse til en swingerklub:

"Undertegnede ønsker i samarbejde med investeringspartnere at etablere en privat klub med legeplads for voksne ... Ganske som voksne mennesker mødes i andre klubber som for eksempel badmintonklubben eller filatelistforeningen for at nyde samvær med andre, der har samme interesse".

Brian Jensen kan ikke være sikker på at åbne sin swingerklub. For sagen ligger, som vi skrev tirsdag, til behandling hos Planklagenævnet. Det sker efter en klage fra en beboer i området, avisen har været i kontakt med.

Vedkommende vil dog ikke udtale sig. Men skriver i sin klage, at området er et boligkvarter med mange børnefamilier.

Klageren frygter, ejendomspriserne vil falde pga. en swingerklub, når det "handler om sex-rum og aktiviteter som gangbang, gruppesex, gloryholes, mørkerum og hele temaaftener såsom s/m, og hvis den nye klub vil, kvælningssex, afføring/urinsex, fingerede voldtægter osv.", skriver klageren.