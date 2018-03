Vidnetrussel, fredskrænkelse og trussel mod person i offentlig tjeneste.

Det er tiltalepunkterne, som den 52-årige, højreradikale politiker Michael Ellegaard fra Odense fredag præsenteres for, når han møder op i Retten i Odense.

Den 31. januar 2017 blev Michael Ellegaard ved Østre Landsret i Odense idømt seks måneders ubetinget fængsel for to gange at have truet en sagsbehandler fra Odense Kommune. Derudover blev han tildelt yderligere to måneders fængsel for en sag fra 2012, hvor han skød mod politiet med et luftgevær ved sit hjem i Bolbro.

Det er i forbindelse med sagen fra sidste år, at Michael Ellegaard nu skal i retten igen. Den 31. januar 2017 skrev han en mail med truende indhold til en socialrådgiver, der netop havde vidnet mod ham i sagen om trusler.

I mailen, som han sendte til socialrådgiverens arbejdsmail, skrev den højreradikale politiker: "Du vandt første omgang. Så får du fred i dit sind i mindst 5 måneder og 20 dage, men de glemte at smide nøglen væk. Hvad enten du kan lide det eller ej, har du fået en ven for livet." I mailen henviste han samtidig til socialrådgiverens barn.

Det fremgår af et anklageskrift i fredagens retssag, som Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i.