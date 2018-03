Gang i Fyn

Helle Christiansen fra Kertinge sørger for, at nyborgenserne og byens besøgende kan købe en friskbagt vaffel med is på helt samme vis, som det er kendt fra Kerteminde. Og faktisk bliver det med vaffelbageriet på en måde i familien

Hun håber, at foråret snart sniger sig ind over Korsgade med omegn og hendes nye vaffelisbutik, hvor der fra butiksvinduerne er udsigt over havneområdet og Nyborg Fjord.

Så hvor butiklokalet foreløbig ser noget tomt ud, vil Helle Christiansen fra på søndag klokken 11 være klar med at bage vafler og sælge is fra butikken.

Dertil kommer, at Helle Christiansen har nogle timers arbejde foran sig med at få installeret det nødvendige inventar og udstyr til butikken, som hun åbner søndag den 25. marts.

Nyborg: Gadebænkene med hynder i dybrødt står klar, men dog ikke ude på Korsgade. Torsdag, en god uge inden åbningsdagen for Det Lille Vaffelbageri i lokalet i nummer 20, er vejret så vinterligt, at det næppe lokker til at sidde udendørs eller for den sags skyld til det store vaffelis-spiseri.

- Nej, jeg har længe næret en drøm om at få min egen virksomhed. Jeg har egentlig også vidst, at det skulle være noget med fødevarer. Jeg har selv som ung arbejdet i den branche. Da nu børnene er blevet store, synes jeg, det var tiden at forsøge at realisere min drøm om at have egen virksomhed, siger hun og antyder, at hun en overgang overvejede café- eller restaurant.

Musikpædagogik og at bage og sælger vafler og is kan måske lyde en smule disharmonisk. Men ikke for Helle Christiansen.

At det imidlertid blev til det med vaffelbageri og is, skyldes familiær inspiration.

- Min søster og svoger driver Vaffelhuset i Kerteminde, en butik, der er superpopulær og kendt over det meste af Fyn, siger Helle Christiansen.

Første tanke var at åbne i Storms Pakhus i Odense, men det lykkedes ikke at få en aftale i stand. I stedet søgte Helle Christiansen, der bor i Kertinge, rundt i den fynske geografi, kendte i forvejen til Nyborg og så straks mulighederne i lokalet i Korsgade. At hun i sin familien altså har nogen, hun kan spørge lidt til råds, når det gælder om at drive sådan en forretning, tæller også på positivsiden, når man som hende står over for det spring i livet, det er at skifte spor fra musikpædagog til vaffelbager og isbutik.

Åbningstiden i Korsgade 20 bliver fra søndag den 25. marts fra klokken 11 til 20.

- Hver dag, fastslår Helle Christiansen.

- Folk skal kunne stole på, at de kan få en friskbagt vaffel med is, når de har lyst til det, og vejen falder her forbi.

Ud over at håbe på snarlige forårstemperaturer og en solrig og i mere end én forstand hed sommer - jo flere kunder, jo travlere i butikken! - søger Helle Christiansen efter butikshjælpere i form af ungarbejdere, som vil tjene en skilling med et fritidsjob i Det Lille Vaffelbageri.